Байден: зустріч з Зеленським підтвердить підтримку суверенітету України

Президент США Джо Байден заявив, що очікує на можливість привітати президента України Володимира Зеленського у Білому домі.

Зустріч "підтвердить підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України з боку Америки", - написав президент США у Twitter.

Напередодні зустрічі двох президентів, що відбудеться в другій половині дня 1 вересня, у Білому домі озвучили основні теми, які обгворюватимуть два президенти.

Володимир Зеленський та Джо Байден оголосять відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства, яка не діяла вже декілька років, заявили у Білому домі.

Також “президент Байден очікує почути повнішу інформацію від президента Зеленського щодо поточної безпекової ситуації”. Очікується, що частина розмови Зеленського та Байдена буде зосереджена на перспективах членства України в НАТО. Втім, жодних нових домовленостей тут не передбачають.

Серед інших тем: антикорупційні реформи в Україні, співпраця в сфері енергетики, допомога США Україні з подолання COVID-19.

В день зустрічі президента Байдена з Зеленським, американські ЗМІ пишуть про те, що ця зустріч є "довгоочікуваною" для Зеленського, згадують його роль в справі про імпічмент Дональда Трампа а також розмірковують над теперішніми зовнішньополітичними викликами для США.

Дивіться також: Звернення президента Байдена до нації після завершення 20-річної війни США в Афганістані. Відео