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Байден назвав ганебним і обурливим інцидент із Протасевичем, закликав звільнити його та інших політв'язнів і пообіцяв кроки у відповідь

  • Голос Америки

Президент США Джо Байден назвав "ганебним" та "обурливим" інцидент із примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську і арешт журналіста Романа Протасевича.

"США приєднуються до країн в усьому світі, закликаючи до його звільнення, як і звільнення сотень інших політичних в'язнів, яких несправедливо утримує режим Лукашенка", - ідеться в офіційній заяві Білого дому.

"Примусова зміна курсу Білоруссю комерційного рейсу Ryanair, що здійснював політ між двома країнами-членами ЄС, і подальше зняття з борту і затримання білоруського журналіста Романа Протасевича – це пряме порушення міжнародних норм. США рішуче засуджують зміну курсу літака і арешт Протасевича", – заявив Джо Байден.

Президент США назвав інцидент з Протасевичем "ганебним нападом як на політичне інакомислення, так і на свободу преси".

У заяві також ідеться, що Білий дім вітає новину про те, що у відповідь Європейський Союз закликав до цільових економічних санкцій і інших заходів проти Білорусі.

"У тісній співпраці з Європейським Союзом, іншими союзниками і партнерами, а також міжнародними організаціями, я попросив свою команду розробити відповідні варіанти залучення до відповідальності винних", – додав Байден.

Як Голос Америки повідомляв раніше, законодавці від Республіканської та Демократичної партій у Конгресі закликали американський уряд притягнути Олександра Лукашенка до відповідальності, а державний секретар США Ентоні Блінкен долучився до європейських лідерів і НАТО з осудом білоруської влади.

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