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Європа відгороджується від авіапростору Білорусі після захоплення журналіста

«Ми закриваємо повітряний простір для літаків з Білорусі і закликаємо авіакомпанії ЄС не літати над тією країною. Згодом будуть подані подальші економічні санкції», - сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн в Брюсселі 24 травня 2021 р.

Керівники країн Європейського Союзу на зустрічі 24 травня узгодили запровадження додаткових санкцій щодо Білорусі після звинувачення режиму Олександра Лукашенка у тому, що було названо «викраденням» пасажирського авіалайнера для арешту білоруського журналіста.

Український уряд також оголосив, що припиняє авіасполучення з Білоруссю, яка була важливим транзитним осередком в умовах обмежень на перевезення між Україною та Росією з початку війни 2014 року.

Олександр Лукашенко, який керує Білоруссю з 1994 року, та десятки посадовців у його оточенні вже зараз не можуть в'їжджати на територію країн ЄС, і їхні активи у Європі заморожені у зв’язку політичними репресіями в Білорусі.

Ми закриваємо повітряний простір для літаків з Білорусі і закликаємо авіакомпанії ЄС не літати над тією країною.
Урсула Фон дер Ляєн

Європейські лідери на зустрічі у Брюсселі вирішили розширити економічні санкції, а також накласти обмеження на авіаперевезення.

Вони повторили вимогу негайно звільнити затриманого журналіста Романа Протасевича, а також закликали, щоб інцидент розслідувала Міжнародна організація цивільної авіації.

«Ми закриваємо повітряний простір для літаків з Білорусі і закликаємо авіакомпанії ЄС не літати над тією країною. Згодом будуть подані подальші економічні санкції», - сказала Урсула Фон дер Ляєн очільниця Європейської комісії.

Білоруські державні служби у понеділок поширили відеозапис, в якому Роман Протасевич говорить з ув’язнення і «зізнається» у висунутих йому білоруською владою звинуваченнях.

Хто такий Роман Протасевич і чому його схопили в Білорусі?

У Мінську повідомляють, що Олександр Лукашенко у неділю 23 травня особисто керував діями білоруських служб, які, посилаючись на повідомлення про вибухівку в літаку рейсу з Афін до Вільнюса, влаштували вимушену посадку авіалайнера в столиці Білорусі.

Роман Протасевич у відео поширеному з білоруського ув’язнення 24 травня 2021
Роман Протасевич у відео поширеному з білоруського ув’язнення 24 травня 2021

Приблизно шестигодинна перевірка не виявила вибухівки, але натомість білоруська поліція заарештувала білоруського журналіста Романа Протасевича, який з 2019 року живе у сусідній Литві.

Керівник авіакомпанії Ryanair сказав, що затримали також супутницю журналіста і назвав інцидент викраденням.

Білоруська влада звинувачує 26-річного Протасевича в організації заворушень у Білорусі і навіть занесла його до списків підозрюваних в екстремістській діяльності за його роботу в новинному каналі Nexta.

Роман Протасевич донедавна був головним редактором того каналу, який через інтернет платформу Telegram, а також в Youtube та в інших мережах поширював інформацію про перебіг протестних акцій у Білорусі проти Олександра Лукашенка, який проголосив себе переможцем виборів у серпні 2020 року.

Опозиція закликала білорусів до мирних демонстрацій, які інтенсивно тривали кілька місяців, але вщухли після масових арештів та вигнання за кордон низки білоруських опозиційних лідерів.

Редакційна група Nexta з осередку у Варшаві поширювала інформацію про плановані місця протестних акцій в Білорусі і застеження, де була поліція, а також поради щодо дій і відео самих протестів та випадків жорстокості поліції.

Роман - один з тих людей, завдяки яким білоруси знають правду про те, що відбувається.
Світлана Тихановська

«22 і 25-річні хлопці створили ситуацію, яка струсонула режим так, що були 50 на 50 шанси його падіння. Хоча хтось може сказати, що у вирішальний момент люди пожаліли його і не пішли далі. Але невже вони справді вважають, що ми розпочали усе це?» - сказав після затримання Протасевича засновник каналу Nexta Степан Путіла.

Nexta зазнавала критики за те, що канал взявся за активістську діяльність і не міг виконувати традиційну журналістську роботу, наприклад, самостійно збирати інформацію, чи перевіряти надіслане з анонімних джерел.

Одна з суперечок спалахнула, коли в Nexta поширили фотографії та особисті дані працівників білоруської поліції після того, як багато затриманих демонстрантів зазнали жорстоких побоїв.

«Роман - один з тих людей, завдяки яким білоруси знають правду про те, що відбувається. І за це білоруські силовики порушили проти нього кілька карних справ», - сказала про нього лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка брала участь у виборах 2020 року.

Державний департамент США у заяві з приводу затримання Протасевича заявив, що «незалежні медіа є життєво важливою опорою верховенства закону і важливою складовою демократичного суспільства».

Останнім часом Роман Протасевич працював з іншим інформаційним каналом під назвою Belamova.

Він розповів раніше, що через стеження за його батьками змушений був сприяти їхньому переїзду до сусідньої Польщі.

Його останній фоторепортаж репортаж був з Афін, де він супроводжував Світлану Тихановську на економічній конференції.

Світлана Тихановська сказала, що впевнена в тому, що Роман Протасевич зараз зазнає катувань.

Білоруський суд за попередньо висунутими підозрами може ув’язнити його на багато років, а сам Протасевич згідно з розповідями свідків, сказав у літаку в день затримання, що йому може загрожувати страта.

Дивіться також: Реакція Білого Дому на затримання білоруського активіста Романа Протасевича. Відео

Реакція Білого Дому на затримання білоруського активіста Романа Протасевича. Відео
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Реакція Білого Дому на затримання білоруського активіста Романа Протасевича. Відео

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