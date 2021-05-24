Американські політики закликають притягнути Лукашенка до відповідальності

США мають притягнути Олександра Лукашенка до відповідальності після інциденту щодо затримання активіста білоруської опозиції Романа Протасевича. До цього закликають законодавці від Республіканської та Демократичної партій у Конгресі США.

"Черговий приклад спроб авторитарного правителя переписати правила. США та наші союзники повинні притягнути Лукашенка до відповідальності за захоплення комерційного авіалітака, та вимагати звільнення Романа Протасевича", - твітує американський політик-республіканець Адам Кінзінгер.

"Конгрес має ухвалити запропонований мною законопроект про Глобальну свободу преси, щоб підтримати незалежні ЗМІ в цілому світі", - пише сенатор-республіанець Тодд Янг.

"США мають проаналізувати можливість обмеження цивільних польотів з Білорусі та над нею поки цю ситуацію не буде вирішено. Жоден мандрівник не може почуватися у безпеці, якщо підтримувані державою захоплення стануть прийнятними", - відзначає сенатор-демократ Кріс Мерфі.

"Це відчайдушне захоплення підтримуване державою показує, що Лукашенко боїться власного народу. Давно час Останньому диктатору Європи визнати, що народ Білорусі проголосував за позбавлення його влади на останніх виборах", - твітує сенатор-демократ Річард Дурбін.

Раніше, як повідомляє "Голос Америки", державний секретар США Ентоні Блінкен долучився до європейських лідерів і НАТО з осудом білоруської влади, яка у неділю 23 травня спонукала до вимушеної посадки у Мінську пасажирського літака, щоб схопити білоруського журналіста. Білоруська влада висунула Протасевичу звинувачення в організації масових протестів у Білорусі.

«Ми гостро засуджуємо зухвалий і шокуючий вчинок режиму Лукашенка - зміну маршруту комерційного авіарейсу та арешт журналіста. Ми вимагаємо міжнародного розслідування і координуємо подальші кроки з партнерами. Сполучені Штати стоять на боці білоруського народу», - сказано у повідомленні в Twitter від імені держсекретаря.

США вимагають негайно звільнити заарештованого журналіста Романа Протасевича.

Раніше політолог Жасмін Муянович висловив думку, що зухвалі дії Лукашенка треба тлумачити на тлі недостаньо рішучої реакції ЄС та країн-членів на дії лідера Білорсу та президента Росії Володимира Путіна.

"І вони будуть робити те саме доки не отримають по бороді", - пише оглядач.

Як повідомляє державна інформаційна агенція Білорусі "Белта", на початку року Слідчий комітет країни відправив до Польщі документи на екстрадицію Протасевича. Тоді у Слідчому комітеті країни заявили, що "кари уникнути не вдасться, де би не ховались і куди б не тікали правопорушники".

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