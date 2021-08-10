Радник Білого дому з нацбезпеки зробив заяву про притягнення Лукашенка до відповідальності

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван напередодні заявив про рішучість Сполучених Штатів Америки притягнути режим Лукашенка до відповідальності за його атаки на демократію та права людини, транснаціональні репресії та корупцію. Текст відповідної заяви розміщено на сайті Білого дому.

Заява пролунала у ході телефонної розмови із прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.

Як відзначає заява Білого дому, у ході розмови із Каллас Салліван звернув увагу на сильні двосторонні відносини між країнами, міжнародну економічну кооперацію, та їх спільну підтримку прозорих інвестицій в інфраструктуру у Європі та світі. Він також наголосив на непохитній підтримці безпеки Естонії та інших союзників по НАТО з боку США.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що США, разом із союзниками та партнерами, продовжуватимуть захищати права людини та вільне вираження, і притягуватимуть Лукашенка до відповідальності.

9 серпня, в річницю президентських виборів у Білорусі, які в міжнародній спільноті називають «шахрайськими» і які стали початком численних протестів в країні, а також з огляду на тривалі репресії проти білоруської опозиції з боку режиму Лукашенка, президент США Джо Байден видав наказ, яким розширив дію санкцій проти білоруського режиму.

Як повідомляє урядова інформаційна агенція Білорусі "БелТА", МЗС країни засудив запроваджені проти Мінська санкції. Там заявили, що Захід домагається зміни влади у Білорусі, та порушує норми міжнародного права.

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