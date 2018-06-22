Попри заяву Трампа, що Корея більше не несе ядерної загрози, Білий дім продовжив стосовно КНДР надзвичайний стан

У п’ятницю Білий дім оголосив про подовження надзвичайного стану для національної безпеки США стосовно Північної Кореї, повідомляють ЗМІ.

«Наявність та ризики розповсюдження ядерних матеріалів на Корейському півострові, дії та стратегії уряду Північної Кореї з дестабілізації Корейського півострова і завдання шкоди збройним силам США, союзникам та торговельним партнерам в регіоні, включаючи роботу над ядерною програмою та інші провокаційні, дестабілізуючі та репресивні дії та стратегії уряду Північної Кореї продовжують становити незвичну та надзвичайну загрозу національній безпеці, міжнародній політиці та економіці Сполучених Штатів», - йдеться в повідомленні Білого дому, оголошеному ЗМІ, де викладено підстави для продовження надзвичайного стану.

Надзвичайний стан було продовжено, незважаючи на заяву минулого тижня Трампа про те, що Північна Корея більше не становить ядерної загрози. Минулого тижня, за результатами саміту з очільником Північної Кореї Кім Чен Ином, президент Дональд Трамп, серед іншого, заявляв:

«Уже немає ядерної загрози з боку Північної Кореї. Зустріч з Кім Чен Ином була цікавим і дуже позитивним досвідом. Північна Корея має великі можливості на майбутнє».

В США та в КНДР по-різному сприйняли результати саміту.

У Пхеньяні державні ЗМІ ознаменували про переможну зустріч з Трампом. В усіх газетах з’явилися знімки, як обидва керівники стоять на світовій арені. У США виникло багато запитань щодо того, чи Трамп не віддав надто багато за надто мало. Зустріч утвердила легітимність режиму Кіма, а Трамп відмовився від продовження військових навчань з Південною Кореєю, які вважалися необхідними для безпеки у східному районі Азії.

Корейське центральне агентство новин заявило, що обидва лідери визнали важливість дотримуватися принципу одночасних заходів для досягнення миру, стабільності і денуклеаризації Корейського півострова. Президент Трамп, мовляв, висловив намір скасувати санкції «протягом періоду діалогу доброї волі» між обома країнами.

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