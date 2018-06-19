Кім Чен Ин прибув до Пекіна з офіційним візитом

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув у вівторок до Пекіна з дводенним візитом, під час якого, згідно з передбаченнями, обговорюватиме результати минулотижневого саміту з президентом Дональдом Трампом.

Це вже третій візит Кім Чен Ина цього роду до свого головного союзника і добродійника. Державне телебачення КНР повідомило про візит у вівторок вранці. Це відхід від ранішої практики, згідно з якою про візит Кім Чен Ина повідомлялося вже після того, які він залишив країну, але не подано інших подробць відвідин.

У Пекіні посилено заходи безпеки в районі дороги до гостьового будинку, де північнокорейський лідер зупинявся під час попередніх відвідин цього року.

Представник Міністерства закордонних справ КНР Ген Шуан заявив репортерам, що Пенін розраховує, що цей візит зміцнить взаємні зв’язки щодо головних питань «сприяння регіональному миру і стабільності».

Проведений минулого тижня саміт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом був першим цього роду між керівниками обох країн. Вони погодились, що Північна Корея докладатиме зусиль для повної денуклеаризації Корейського півострова в обмін на припинення військових навчань між США і Південною Кореєю, проти яких виступав Пхеньян.

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