Британія наклала санкції на 5 російських банків і 3 олігархів за дії Москви проти України

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив, що його уряд запроваджує санкції щодо п’яти російських банків і трьох російських мільярдерів.

Борис Джонсон заявив у парламенті, що це лише початок нового кола західних санкцій після рішення Москви про визнання окремими державами регіонів у Донецькій та Луганській областях України, а також рішення президента Путіна про відрядження туди російських військ.

Усі активи, які вони тримають у Великій Британії будуть заморожені. Названим особам заборонять сюди приїздити і ми заборонимо усім британським фізичним та юридичним особам вести з ними будь-які справи.

«Ми вважаємо, що це дорівнює новому вторгненню», - сказав прем’єр-міністр і схвально згадав, що Німеччина сьогодні оголосила про санкції щодо газопроводу "Північний потік - 2".

Джонсон заявив, що його оголошення є лише початком в узгоджених діях, які західні країни називають накладенням на Росію «високої ціни» за її агресію щодо України.

Борис Джонсон, перераховуючи російські банки під санкціями, назвав такі банки: «Акционерный Банк Россия», «Промсвязьбанк», «Индустриальный Сберегательный банк», «Акционерное общество Черноморский Банк Развития и Реконструкции» і «Генбанк».

Особисті санкції стосуватимуться російських мільярдерів Геннадія Тимченка, Бориса Ротенберга та Ігоря Ротенберга, яких називають наближеними до Кремля олігархами.

«Усі активи, які вони тримають у Великій Британії будуть заморожені. Названим особам заборонять сюди приїздити і ми заборонимо усім британським фізичним та юридичним особам вести з ними будь-які справи», - сказав Борис Джонсон.

Елізабет Трасс, яка очолює міністерство закордонних справ, заявила: «Ми готові йти значно далі, якщо Росія не відійде від межі. Ми обмежимо здатність російської держави і компаній отримувати фонди на наших ринках, заборонимо експорт високотехнологічних товарів та ізолюємо російські банки від світової економіки».

Лідер британської Лейбористської партії Кір Стармер та представники інших опозиційних партій у парламенті заявили, що підтримують позицію уряду і закликали до рішучіших дій зокрема у боротьбі з відмиванням російських грошей у британській фінансовій системі.

Кір Стармер закликав Захід вдатися до повного набору санкцій вже зараз, щоб стримати Путіна від подальших агресивних дій.