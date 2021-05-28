Білий дім: На саміт Байдена і Путіна не вплине кібератака на Агентство США з міжнародного розвитку

Про це у п'ятницю, відповідаючи на питання журналістів заявила заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П'єр. Текст її спілкування із пресою розміщено на сайті Білого дому.

"Щодо саміту не відбулося жодних змін. Як ви можете зрозуміти, ми будемо працювати далі з цим", - відзначила Карін Жан-П'єр.

Раніше у компанії Microsoft повідомили, що російські хакери, яких вважають відповідальним за кібератаку з використанням програмного забезпечення SolarWinds виявлену наприкінці минулого року, знову атакували урядові установи, аналітичні центри, консультаційні та неурядові організації у США. Кіберзлочинці зламали обліковий запис електронної пошти Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), та запустили фішингові атаки на інші організації від імені агентства. У результаті операції, були атаковані «близько 3000 облікових записів електронної пошти в більш ніж 150 різних організаціях».

Карін Жан-П'єр заявила, що Білий дім поінформваний про фішинг і що Безпекова агенція США з кібербезпеки та інфраструктури вже працює із USAID.

"Ми вивчаємо ситуацію, але це досить базовий фішинг, який більшість систем блокують автоматично. Як відзначив блог Microsoft, він імовірно був заблокований автоматизованими системами як спам. Якщо імейл пройшов автоматизовану систему, користувачу все ще треба клікнути на лінк, щоб завантажити шкідливий вірус. І ми всі вже маємо знати, що не варто клікати на лінки у невідомих імпейлах", - відзначила вона.

Раніше у відповідь на повідомлення про злам, низка оглядачів звернули увагу, що воно прозвучало напередодні саміту Байдена та Путіна у Женеві, який запланований на 16 червня.

"Перед мітингом з Байденом, Путін хоче подивитись, що він може зробити без наслідків, від поводження з Навальним та його організацією, до підтримки Лукашенка (включно зі скасуванням польоту Air France)", - твітував Джош Рудольф, експерт German Marshall Fund.

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