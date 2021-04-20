США вживають заходів для захисту інфраструктури від кіберзагроз

Адміністрація США робить кроки для захисту критичної інфраструктури США від постійних та складних кіберзагроз. Про це заявила речинця Ради національної безпеки при президенті США Емілі Горн ( Emily Horne). Заяву розміщено на сайті Білого дому.

Як повідомляється, сьогодні Міністерство енергетики США оголошує про відповідний план розрахований на 100 днів, який включає "агресивні але досяжні цілі та допоможе власникам та користувачам у модернізації кіберзахисту, включно із покращенням технічної бази для виявлення, відповіді та розслідувань".

Заява Білого дому відзначає, що більшість критичної інфраструктури США належить та управляється приватним сектором.

Раніше у квітні Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Росії з метою «обмежити її здатність фінансувати свою діяльність» та «провадити зловмисні дії в кіберсфері». Міністерство фінансів США також ввело санкції проти шести технологічних компаній, які підтримують діяльність російської розвідки, заявили в американському відомстві.

Російська розвідка, зокрема ФСБ, ГРУ та СВР - вчинила «одні з найбільш небезпечних кібернападів у нещодавній історії, включаючи кібернапад SolarWinds». ФСБ та ГРУ також брали участь в отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального, пояснили у відомстві.

Окремо Міністерство фінансів США зазначило участь ГРУ в застосуванні вірусу NotPetya в Україні а також у проведенні «кібернападів на урядові системи та критичну інфраструктуру в Україні та Грузії, операцій зі зламу систем та витоку інформації в США та Франції».

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