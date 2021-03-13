США готують “додаткові відповіді на шкідливі дії Росії” - Білий дім

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив у п'ятницю, що Адміністрація президента Байдена готує додаткову відповідь на шкідливі дії Росії. Про це він сказав під час брифінгу Білого дому з журналістами.

“Він (Президент Джо Байден - прим. ГА) обрав жорстку лінію політики щодо Росії, яка включає співпрацю з європейцями щодо покарання за отруєння Навального, та підготовку додаткових відповідей на інші шкідливі дії, які здійснила Росія”, - сказав Джейк Салліван, радник Білого дому з питань національної безпеки.

2-го березня США та ЄС синхронно оголосили про запровадження санкцій щодо Росії через отруєння російського активіста Олексія Навального.

"Будь-яке використання хімічної зброї - неприпустиме. Ми діємо разом із нашими партнерами у ЄС та Великій Британії у протидії вчинкам Росії та закликаємо звільнити Навального із в'язниці", - заявив тоді держсекретар США Ентоні Блінкен.

ЄС назвав під санкціями чотирьох посадовців: Олександра Бастрикіна, голову Слідчого комітету Російсії, Ігоря Краснова, генерального прокурора, Віктора Зотова, керівника Національної гвардії, та Олександра Калашникова, голову російської в’язничної служби.

Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку14 російських установ, які причетні до виробництва біологічних та хімічних речовин. А також низку посадовців, серед яких заступник міністра оборони Олексій Криворучко, заступник міністра оборони Павло Попов, голова управління Кремля по внутрішній політиці Андрій Ярин, глава ФСВП Олександр Калашников, голова ФСБ Олександр Бортников, генпрокурор Ігор Краснов і перший заступник голови адміністрації Кремля Сергій Кирієнко.

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