США боротимуться із зростанням цін, яке спричинила війна Росії проти України, за допомогою біопалива 

Стратегія США щодо активізації індустрії біопалива у країні є частиною відповіді на підвищення цін на пальне всередині США, яка пов'язане із війною Росії проти України. Про це повідомляє сайт Білого дому.

Як вказується, дана стратегія США має дозволити розширити доступність доступного біопалива, а ширшій перспктиві зменшить залежність від викопних джерел енергії.

Серед заходів США у даному напрямку адміністрація наводить збільшення доступності марки пального E16, яке містить біопаливо, на додачу до попередніх заходів щодо вивільнення резвервів пального, інвестицій у галузь біопалива та відповідну інфраструктуру, підтримки ринку більш сталого авіапального, розширення використання олії канола.

"Ці заходи мають вирішальне значення для побудови реальної енергетичної незалежності та захисту американців від нестабільних цін, за допомогою зменшення нашої залежності від викопного палива. Разом вони створять добре оплачувані робочі місця, підтримають американське сільське господарство та виробництво, а також прискорять перехід до чистої енергії", - відзначає Білий дім.

Як повідомляв "Голос Америки", на початку березня у Білому домі заявили, що з поширенням електромобілів, зростання вартості пального перестане бути проблемою, автократи подібні Путіну не матимуть можливості використовувати викопне паливо як зброю проти інших країн.

В адміністрації США тоді звернули увагу на зусилля президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена щодо розвитку екологічних джерел енергії, які не вимагають "викопного палива, яке купують та продають на глобальних ринках".

"Коли ми матимемо електричні автомобілі, які живляться чистою енергією, нам ніколи знову не доведеться турбуватись про ціни на пальне. А автократи такі як Путін не будуть здатні використовувати викопне пальне як зброю проти інших держав", - відзначали у Білому домі.

Раніше група сенаторів від Демократичної та Республіканської партій США закликали Байдена сприяти розширенню використання біопалива американського виробництва.

При цьому у Республіканській партії заявляли, що у підвищенні цін всередині США, включно з цінами на пальне, винна політика адміністрації буцімто недружня до американських виробників, видобувачів викопного палива, а не війна Росії проти України.

У статті використано матеріали Fox Business.