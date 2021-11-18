Байден заявив про лідерство США у виробництві електромобілів

Президент Джо Байден у середу ввечері провів тест-драйв електричного позашляховика «Хаммер» під час відвідин заводу зі збирання електромобілів компанії General Motors у Детройті.

Президент особисто протестував електромобіль на заводі GM у Детройті, найбільшому місті штату Мічигану, у рамках загальнонаціонального турне на підтримку закону про інфраструктуру вартістю 1 трлн доларів, підписаного Байденом у понеділок.

Закон передбачає фінансування у розмірі 7,5 мільярда доларів для створення національної мережі станцій зарядки електромобілів. Такі інвестиції, за словами представників галузі, надихнуть американців на придбання електричних автомобілів, а також сприятимуть збільшенню виробництва екологічно чистих машин. 2020 року на частку електромобілів на американському ринку нових автомашин припало лише 1,8%.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", у серпні президент США підписав виконавчий указ, який встановлює мету - до 2030-го року половина авто у США мають не мати викидів.

"Майбутнє автоіндустрії за електромобілями, ще й зробленими в Америці", - відзначив тоді президент США.

У Білому домі тоді повідомляли, що план "дозволить Америці просунути майбутнє електромобілів, виграти конкуренцію у Китаю і вирішити проблему кліматичної кризи".

Під час відвідування автозаводу Байден схвально відгукнувся про «велику трійку» автовиробників з Детройту, особливо про компанію GM, похваливши її зусилля у виробництві електромобілів.

"Детройт є світовим лідером з виробництва електромобілів", - сказав Байден. Президент не згадав компанію Tesla, на частку якої припадає майже 80% продажів електромобілів у США, при цьому її власник Ілон Маск не погоджується на те, щоб співробітники Tesla створили профспілку.

"Досі в цій гонці лідирував Китай", - сказав Байден, говорячи про виробництво електромобілів. За його словами, ситуація незабаром зміниться у зв'язку із ухваленням закону про інфраструктуру.

Позицію Байдена підтримали і інші урядовці та законодавці США.

"Пишаюсь працівниками заводу електромобілів Detroit-Hamtramck. Саме такі робочі місця покликаний створити новий закон щодо інфраструктури", - твітує міністр транспорту США Піт Буттіджедж.

"Майбутнє американської автоіндустрії електричне і президент Байден знає, що працівники у Мічигані - які можуть працювати краще за будь-кого та перемогти будь-яку конкуренцію - прокладатимуть шлях", - пише сенатор-демократ Гарі Пітерс.

Низка коментаторів дорікнули Байдену за те, що він не згадав Ілона Маска та електромобілі Tesla.

Раніше цього року американський канал CNBC повідомив, що компанія General Motors планувала інвестувати мільярд доларів у Мексику для виробнлицтва електромобілів. За повідомленнями, робота заводу у Мексиці має розпочатись у 2023-му році. Тоді рішення компанії розкритикувала профільна профспілка.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters, CNBC.

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