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Світ

На Заході заявляють про напад на Польщу з боку Білорусі, яка використовує мігрантів

На фото: На білорусько-польському кордоні у районі Гродно. 9 листопада 2021 року.

Польща звинуватила Білорусь в організації "нападу" на польський східний кордон, а на адресу президента Росії Володимира Путіна прозвучала критика за "керівництво зростаючим потоком мігрантів". Про це повідомляє "Радіо Свобода". Потік мігрантів, як вважають у Варшаві, за задумом Путіна, має дестабілізувати Європейський союз.

"Цей напад, який здійснює Лукашенко, має свого організатора в Москві, ним є президент Путін", – заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький на екстреному засіданні польського парламенту 9 листопада.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський сьогодні висловив переконання, що Лукашенко діє з "благословення Москви". Як повідомляється, він також заявив, що від 2-х до 4-х тисяч нелегальних мігрантів штурмуватимуть кордон у найближчий час.

Сьогодні ж генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову із президентом Польщі Дудою.

У соціальній мережі Twitter генсек НАТО заявив, що Білорусь використовує мігрантів як "гібридну тактику" і назвав це "неприйнятним".

"НАТО солідарне із Польщею та нашими союзниками у регіоні", - заявив Столтенберг.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс напередодні заявив про ескалацію "гібридної атаки проти кордону Польщі з боку Білорусі".

Як повідомляє "Радіо Свобода", сотні мігрантів залишаються у безпосередній близькості до польського кордону, за умов низьких температур. Сьогодні другою після Польщі державою, яка оголосила режим надзвичайної ситуації біля свого кордону з Білоруссю, стала Литва.

Оглядачі висловлюють і занепокоєння щодо ситуації в якій опинились мігранти.

"Боляче за надзвичайні страждання біженців, які затиснуті між ордами озброєних білоруських та польських прикордонників, які використовують насильство. Так, білоруський режим використовує цих людей. Але також і ЄС: використовує їхні страждання для стримування інших біженців", - пише сьогодні колишній міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс.

Як повідомляли у BBC, умови для мігрантів на кордоні є надзвичайно складними складними. В регіоні морози. Кілька людей вже померли від переохолодження.

Reuters цитує заяви Польщі про щонайменше 7 померлих на польському боці кордону. Повідомляється про більшу кількість смертей у Білорусі.

Як повідомляє державна білоруська інформаційна агенція БелТА, очільниця верхньої палати білоруського парламенту Наталія Качанова назвала ставлення польської влади до мігрантів та позицію ЄС "нелюдяними".

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", BBC, Reuters, БелТА.

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