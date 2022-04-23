Зеленський: Держсекретар і Міністр оборони США приїдуть в Київ у неділю

У Вашингтоні відбулись весняні щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Незважаючи на війну, до Вашингтона прибула висока делегація з України на чолі з прем’єр-міністром Денисем Шмигалем. Українська сторона намагається переконати міжнародну спільноту надати десятки мільярдів доларів Україні, причому кошти потрібні вже зараз, адже, за оцінками озвученими українськими урядовцями, Україна вже в квітні недоотримає половину податкових надходжень. У найближчі місяці бюджет потребуватиме по 5 мільярдів доларів щомісяця просто, щоб виконувати життєво необхідні соціальні та гуманітарні виплати, вказують у МВФ.

Фонд закликав країни надати Україні короткострокове фінансування. "Я закликаю нас працювати над забезпеченням 15 млрд дол на 3 місяці для України, щоб уряд (України) продовжував надавати життєво необхідні послуги , - заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва у виступі на засіданні МВФ/СБ, присвяченому Україні. Для повоєнної відбудови потрібні ще десятки мільярдів. За оцінками Світового банку, лише руйнування будівель та інфраструктури нанесло шкоди на 60 млрд. дол.

Про те, чим здивувала українська делегація співрозмовників у Вашингтоні, чи реалістично зібрати кошти необхідні для підтримки і відбудови України, чим загрожує гривні та фінансовій стабільності України тривала війна, а також про те, чому порятунок українців є не лише тягарем, а може стати позитивом для сусідніх країн, нам розповів Директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер.

Оксана Бедратенко: За оцінками МВФ, Україна може потребувати по 5 мільярдів доларів щомісяця у наступні три місяці. Чи реалістично зібрати для України ці кошти за такий короткий час?

Альфред Кеммер: Перше, хочу зазначити, що український уряд, Міністерство фінансів та Національний банк наразі виконують зразкову роботу з управління економікою і утримання макростабільності. Вони почали із надзвичайних заходів з першого дня, щоб зберегти ватість валюти, ціновий рівень і забезпечити роботу платіжної системи та економіки настільки, наскільки це можливо.

Зараз вони переходять до нової фази. Це початок економічного відновлення. Вони хочуть забезпечити роботу сільського господарства. Вони хочуть відбудувати мости в західній частині України, щоб уможливити транспортування. Вони хочуть забезпечити, щоб економіка почала виходити з ями, там, де це зараз можливо в Україні. Щоб це підтримати, потрібні бюджетні кошти.

Чи реалістично знайти це фінансування? Треба намагатись...Цим фінансуванням, ми підтримуємо стратегію України - почати економічне відновлення вже зараз, забезпечити добробут людей у тих регіонах, де нема війни.

Чому їм потрібні бюджетні кошти? Бо податкові надходження впали. Вони менше 50% того, що було раніше до кризи і водночас, звичайно, потреби у витратах значно зросли у тому, що стосується переміщених осіб, соціальних видатків, різних урядових пріоритетів. Ці оціночні п’ять мільярдів доларів бюджетних коштів на місяць потрібні, на переконання українського уряду, в короткостроковій перспективі, щоб запустити економіку, що з часом і економічним відродженням, дозволить отримати необхідні податкові надходження.

Важливо знайти фінансування, бо влада утримала макростабільність, вони хочуть уникнути інфляції і необхідності після війни робити валютну реформу і починати з більших складнощів. На це потрібні п’ять мільярдів.

Чи реалістично знайти це фінансування? Треба намагатись. Міжнародна спільнота цього тижня виявила готовність шукати шляхи, як надати це фінансування, можливо, є кошти і всередині України. Цим фінансуванням ми підтримуємо стратегію України почати економічне відновлення вже зараз, забезпечити добробут людей у тих регіонах, де нема війни.

ОБ: Ви позитивно відгукнулись про те, як уряд наразі справляється з кризою. А якщо війна затягнеться, які виклики перед Нацбанком, Міністерством фінансів постануть після трьох місяців? Чи потрібно буде приймати рішення щодо конвертованості гривні?

АК: Питання в тому: чи буде економічне відновлення в регіонах вільних від воєнного протистояння? Я гадаю, що на цьому зосереджується уряд, вони вважають, що цьогорічний аграрний сезон можна врятувати і на великій частині можна провести посівну і отримати врожай. Якщо цього року отримати врожай, то варто зазначити, що аграрний експорт становить половину експортних надходжень, що є важливою частиною стратегії економічного відновлення. Це важливо, щоб підтримати валюту і це є фактором в макроекономічному управлінні.

Тому важливо впоратись у наступні місяці, щоб поновити сільське господарство і отримати більш широке відновлення. Це стане гарним стартом для забезпечення стабільності, включаючи валюту.

Не відбудовувати старе, а будувати нове. Коли ми вперше почули це від уряду, ми дуже здивувались. Ми бачили жахливі картини бомбувань і нас здивувало, що уряд вже дивиться на наступні кроки.

Йдеться про етап відбудови, який уряд хоче почати якомога швидше. Вони вже створили десять робочих груп. Вони постійно аналізують руйнування, потреби на відбудову. Вони хочуть почати планувати відбудову вже зараз, бо вони не хочуть відбудовувати стару модель України. Вони хочуть використати це і модернізувати економіку, покращити управління, стати більш конкурентними в світі. Ця стратегія поверне назад біженців.

Ця стратегія дуже логічна – підтримати відбудову в короткій перспективі і утримати стабільність. Не відбудовувати старе, а будувати нове. Коли ми вперше почули це від уряду, ми дуже здивувались. Ми бачили жахливі картини бомбувань і нас здивувало, що уряд вже дивиться на наступні кроки.

ОБ: МВФ говорить про покриття короткострокового дефіциту бюджету і адмініструє фонд для України, Світовий банк відкрив трастовий фонд. Чи можна сказати, що МВФ займається короткостроковою допомогою для України, а Світовий банк питаннями стратегічної відбудови?

АК: Ми всі тісню працюємо з Україною. Ми (МВФ) дуже швидко надали 1,4 млрд дол Україні. Світовий банк надав значні суми, як і інші міжнародні фінансові організації. Ми також надаємо можливості для двосторонньої допомоги Україні. Ми адмініструємо рахунок для України в МВФ, ЄС має фонд солідарності, Світовий банк – трастовий фонд. Ми всі намагаємось підтримати Україну.

Яка роль МВФ? Ми працювали і продовжуємо працювати з Міністерством фінансів та центробанком, щоб допомогти їм проходити ці складні часи. Ми допомагаємо економічними порадами, оцінками фінансових потреб і загалом донорська спільнота намагається задовольнити потреби фінансування. Звичайно, Світовий банк матиме провідну роль в повоєнній відбудові України. Ми добре координуємо зусилля.

ОБ: МВФ адмініструє фонд для допомоги України. Уряд Канади вже перерахував туди кошти. Є очікування, що країни Великої сімки могли б надати Україні до 40 мільярдів доларів через цей механізм. Наскільки це реалістично?

Це великий запит до міжнародної спільноти. Цього тижня нам приємно було побачити значно готовність допомагати Україні. Потрібно багато працювати, щоб знайти необхідні кошти, але всі докладають зусиль

АК: Ці рахунки – це механізми, через які кошти можуть іти українському урядові і є можливість також надавати кошти на двосторонній основі. Для міжнародної спільноти взагалі складно швидко надати гроші. Можливо, немає механізмів, або потрібно закласти їх до бюджету. Краще, щоб ці гроші надавались як гранти. Це великий запит до міжнародної спільноти. Цього тижня нам приємно було побачити значну готовність допомагати Україні. Потрібно багато працювати, щоб знайти необхідні кошти, але всі докладають зусиль

ОБ: Країни Східної Європи надають Україні значну допомогу у подоланні гуманітарної кризи. Які з них несуть найбільший тягар в цій сфері?

АК: Так, поза Україною, війна найбільше вплинула на східноєвропейські економіки, що розвиваються, з огляду на ціни на енергоресурси, а також через те, що вони приймають багато біженців.

Ми погіршили прогноз цьогорічного зростання в країнах Східної Європи (крім України, Білорусі, Росії та Туреччини) на 1,5 в.п. Для просунутих економік ми погіршили цей прогноз на 1 в.п., тобто на ті країни криза впливає значно більше. Однак, важливо, що це відбувається після значного відновлення східноєвропейських економік з ринками, що розвиваються. Це відновлення було значно більшим, ніж в просунутих європейських економіках.

Витрати для польського бюджету складатимуть, за оцінками, від 0,5 до 1% ВВП. Це немало. Однак, Польща вітає біженців і ми розуміємо європейську солідарність, солідарність багатьох європейських країн, коли йдеться про допомогу українським біженцям.

Польща приймає значну кількість біженців – три мільйони з п’яти мільйонів тих, хто полишив Україну. Витрати для польського бюджету складатимуть, за оцінками, від 0,5 до 1% ВВП. Це немало. Однак, Польща вітає біженців і ми розуміємо європейську солідарність, солідарність багатьох європейських країн, коли йдеться про допомогу українським біженцям. Все ж, є вплив на бюджет і нам відомо, що є тиск на ринок житла, але є значне бажання допомогти і тому ми вважаємо, що першу фазу було проведено дуже успішно.

В довгостроковій перспективі, Україна хоче, щоб біженці повернулись. Чим раніше це відбудеться, тим краще. Однак, дехто з біженців може залишитись на довгий період і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачає робочої сили.

Витрати спричинені війною – значні і невизначеність є значною також. В нашому прогнозі ми розглядали вплив можливого газового ембарго щодо Росії і знову ж таки, від таких дій найбільше постраждають країни Східної Європи. Є значна невизначеність стосовно шкоди, яку може принести війна, але, гадаю, політики готові на ці виклики відповідати.

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