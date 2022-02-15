Блінкен сказав Лаврову про відданість США пошуку дипломатичного вирішення кризи - той закликав до "прагматичного діалогу"

США віддані пошуку дипломатичного вирішення кризи, спричиненої Москвою. Про це у телефонній розмові із міністром закордонних справ Росії Лавровим заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Як повідомляється, Блінкен зазначив, що США очікують письмових відповідей Росії на раніше передані їй НАТО та США документи.

Документи містили відповідь сторін на заявлені Москвою вимоги щодо гарантій безпеки для Москви, включно із нерозширенням НАТО. Ключові вимоги Росії, відзначили тоді у Росії, було відкинуто.

"Державний секретар Блінкен наголосив на нашому занепокоєнні, що Росія здатна розпочати вторгнення в Україну у будь-який момент, та наголосив на необхідності побачити підтверджену, достовірну, значущу деескалацію. Він підкреслив, що хоча агресія Росії проти України призвела би до швидкої, суворої та єдиної трансатлантичної відповіді, ми лишаємося відданими дипломатичному шляху та віримо, що лишається нагода для вирішення цієї кризи у мирний спосіб", - мовиться у заяві Держдепу.

Як повідомляє МЗС Росії, Лавров у ході розмови із Блінкеним "наголосив на неприпустимості агресивної риторики, що нагнітається Вашингтоном та його найближчими союзниками".

Як відзначає уряд Росії, міністр закордонних справ РФ закликав до прагматичного діалогу з усього комплексу поставлених Росією питань з акцентом на принцип неподільності безпеки.

Росія заперечує, що має плани вторгнення в Україну, та посилаючись на документи ОБСЄ, наполягає на принципі, що безпека одних країн не може гарантуватись у спосіб, який створює загрозу іншим країнам.