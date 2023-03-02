Блінкен розповів, про що говорив на зустрічі з Лавровим під час G20

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Росію припинити війну в Україні та взяти участь у переговорах, зокрема на основі мирного плану президента України Володимира Зеленського. Про це головний американський дипломат повідомив за результатами короткої зустрічі із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях саміту Групи двадцяти в Індії.

"Я сказав міністру закордонних справ те, що багато інших казали минулого тижня в ООН, і багато міністрів G20 сказали сьогодні: зупиніть цю агресивну війну, візьміть участь у змістовних дипломатичних зусиллях, результатом яких може стати справедливий і тривалий мир", - заявив Блінкен.

Держсекретар додав: "Президент Зеленський запропонував мирний план на 10 пунктів для встановлення справедливого і тривалого миру. Сполучені Штати будуть готові підтримати Україну дипломатично, щоб на цій основі завершити війну. Натомість президент Путін не виявив жодного інтересу брати у цьому участь, сказавши, що тут нема про що говорити, допоки Україна не прийме, я цитую, "нові територіальні реалії", в той час, як він лише подвоює свою жорстокість щодо України".

Також дипломат повідомив, що закликав Лаврова відкликати "безвідповідальне рішення" Росії призупинити участь у договорі про контроль над ядерним озброєнням New START. "Спільне виконання [умов договору] - в інтересах обох наших країн, це також те, чого люди у світі очікують від нас як від ядерних держав", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, у відповідь на оголошення Кремля речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що ядерна позиція США залишається незмінною, а наслідки заяви президента Путіна - не зрозумілі. За словами Прайса, цього року Сполучені Штати публічно оголосили, що Росія не дотримується договору, тому Вашингтон спостерігатиме, які кроки насправді робитиме Москва.

Крім того, Блінкен заявив, що у розмові з Лавровим "порушив питання неправомірного затримання Пола Вілана, як і багато разів раніше". "Ми сповнені рішучості повернути Пола та всіх інших американських громадян, яких несправедливо утримують по всьому світу, додому. Ми не заспокоїмося, поки не зробимо цього", - сказав глава американської дипломатії.

Раніше Голос Америки повідомляв, що на саміті G20 в Індії Блінкен закликав Росію продовжити дію укладеної за посередництва ООН угоди про експорт українського зерна.