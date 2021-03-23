США хочуть «відживити» НАТО, каже держсекретар Блінкен у Брюсселі

Державний секретар США Ентоні Блінкен, вперше відвідуючи штаб-квартиру НАТО у якості представника адміністрації Джо Байдена, проголосив наміри США відновити й посили союзницькі відносини в Північноатлантичному альянсі.

«Я прибув сюди, щоб показати тверду налаштованість Сполучених Штатів», - сказав Блінкен, додавши, що «Сполучені Штати прагнуть відбудувати партнерство, насамперед з нашими союзниками в НАТО. Ми хочемо відживити альянс».

Ентоні Блінкен у Брюсселі братиме участь у нараді міністрів закордонних справ країн НАТО 23-24 березня, а на початку проведе окремі переговори з генеральним секретарем організації Єнсом Столтенберґом.

Американський представник наголосив на ролі НАТО у збереженні світового порядку на основі міжнародних законів, а також в тому, щоб в умовах посилення авторитарних режимів «показати, що саме демократичні держави можуть краще відповідати прагненням людей».

Одним із завдань американського представника буде підтвердження намірів Вашингтона щодо НАТО після чотирьох років президентства Дональда Трампа, який наголошував на першочерговості інтересів США та називав організацію застарілою.

«Це буде нагода для секретаря і міністрів обговорити ініціативу НАТО 2030», - сказав напередодні помічник держсекретаря Філіп Рікер, роз'яснивши, що пропозиції ініціативи стосуються «адаптації альянсу, стурбованість стосовно Китаю і Росії, а також щодо кліматичних змін, кібербезпеки, гібридних загроз, боротьби з тероризмом, енергетичної безпеки».

«Очевидно сюди входять і питання пандемії та інші проблеми, які постали перед нами всіма», - додав посадовець.

Важливою темою переговорів будуть наміри США стосовно виведення військ з Афганістану.

«Ми туди увійшли разом і коли прийде пора, ми разом вийдемо», - сказав Блінкен.

У планах американського представника у Брюсселі також переговори з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та верховним представником ЄС у закордонних справах Жозепом Борелем.

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