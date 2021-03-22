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США, ЄС, Британія та Канада запровадили санкції проти низки китайських посадовців

Держсекретар США Ентоні Блінкен

США, ЄС, Велика Британія та Канада оголосили в понеділок про запровадження санкцій проти посадовців Китаю, через порушення прав людини в Сіньдзяні.

«Ми разом з Британією, Канадою та ЄС спільно виступаємо за притягнення до відповідальності тих, хто порушує права людини», - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Державний департамент США вважає утиски прав уйгурів геноцидом.

«Попри зростаючий міжнародний осуд, КНР продовжує проводити геноцид та злочини проти людства в Сіньдзяні. Сполучені Штати знову закликають КНР припинити репресії проти уйгурів, значна частина яких є мусульманами, а також членів інших етнічних та релігійних меншин в Сіньдзяні а також звільнити всіх довільно затриманих у таборах та місцях обмеження волі», - йдеться у заяві Держдепу.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що Британія не ігноруватиме порушення прав уйгурів. «Міжнародна спільнота не заплющуватиме очі на серйозні системні порушення основоположних свобод», - заявив Рааб.

ЄС вперше запровадив санкції проти Китаю за порушення прав людини з часів придушення протестів на площі Тяньаньминь в 1989 році, пише Politico.

Китай відреагував на санкції ЄС і назвав їх необґрунтованими, заявивши, що вони засновані на «брехні та дезінформації». Влада Китаю пообіцяла вжити заходів у відповідь.

Минулого тижня відбулась перша зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї. Оглядачі відзначили напружений тон переговорів.

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