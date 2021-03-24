Державний секретар США: НАТО готове до викликів з боку Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу наголосив на важливості альянсів для Сполучених Штатів Америки, підтвердив відданість Вашингтона Статті 5-й Статуту НАТО. Блінкен наголосив на важливості адаптації міжнародних альянсів до нових викликів. Він також звернув увагу на загрозу з боку Росії.

За словами Блінкена, Росія розвинула новий військовий потенціал та стратегії, щоб кинути виклик альянсам за участю США та підірвати заснований на правилах порядок, який забезпечує колективну безпеку.

"Це включає агресію Москви у східній Україні, накопичення нею військ, масштабні військові навчання та акти залякування у Балтійському та Чорному морях, Східному Середземномор'ї, на далекій Півночі, модернізацію нею ядерної зброї та використання нею хімічної зброї проти критиків на території НАТО", - відзначив Блінкен.

Державний секретар США також звернув увагу на невійськові загрози з Росією, включно із дезінформацією спрямованою проти виборів та вакцин.

У ході промови Блінкен назвав загрозою для демократичних країн розчарування їх громадян у здатності демократичних урядів відповідати на сучасні виклики.

Державний департамент США також оприлюднив коментарі Блінкена зроблені під час спілкування із ЗМІ у середу.

"Я думаю, що ми всі очікуємо, що наші відносини із Росією лишатимуться викликом у майбутньому, але це виклик до якого ми готові. І зрештою, я думаю, що ми можемо сподіватись на відносини із Росією, які щонайменше є передбачуваними та стабільними. З огляду на це, ми маємо намір взаємодіяти із Росією так, щоб просувати наші інтереси і при цьому зберігати чітке розуміння викликів з її боку. Тож навіть працюючи з Росією, щоб просувати наші інтереси, ми також працюватимемо над тим, щоб притягнути її до відповідальності за безвідповідальні, або ворожі дії", - відзначив державний секретар США.

Спілкуючись із ЗМІ, Блінкен також вчергове озвучив позицію уряду США щодо російського газогону "Північний потік-2".

"Трубопровід розділяє Європу; він наражає Україну та Центральну Європу на російські маніпуляції ... він суперечить власним цілям Європи щодо енергетичної безпеки", - заявив Блінкен.

Раніше Блінкен заявив, що США підтримують розміщення боєздатних сил на східному фланзі НАТО з метою стримування Росії.

«США продовжують підтримувати подвійний підхід НАТО щодо Росії, шляхом стримування та оборони, включаючи розміщення боєздатних військ у східній частині нашого Альянсу», - написав Блінкен у Twitter.

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