Генсек НАТО підбив підсумки дискусії міністрів закордонних справ Альянсу щодо Росії

Попри намагання НАТО долучити уряд Росії до змістовного діалогу, вона посилила утиски всередині країни та агресивну поведінку за кордоном. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу у ході прес-конференції за підсумками дискусії міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі щодо Росії. Текст виступу Столтенберга оприлюднений на сайті НАТО.

За словами Столтенберга, «Росія дестабілізує сусідів, включно із Україною, Грузією та Молдовою, підтримує утиски опозиції у Білорусі, намагається втручатись до справ Західних Балкан, нарощує військову присутність від Чорного моря до Балтійського моря, на Близькому Сході, у Північній Африці, від Середземного моря до Арктики». Столтенберг також вказав на використання Росією дезінформації та пропаганди, кібератак, її втручання у вибори, та використання Росією хімічної зброї як у самій країні та і за її межами.

"Відповідь НАТО є твердою та послідовною. У відповідь на дії Росії, НАТО провело найбільше посилення нашої колективної безпеки за ціле покоління. Ми посилили наш захист від кібер та гібридних загроз. Ми лашаємося пильними. І ми продовжуватимемо працювати з ЄС та нашими близькими партнерами, щоб переконатись, що ми спільно відповідаємо на дії Росії. Союзники погоджуються, що ми маємо надалі переглядати та адаптувати наше стримування та оборону. Це включає і питання зростаючої ракетної загрози з боку Росії. Наш подвійний підхід поєднує потужне стримування та відкритість до діалогу", - заявив генсек НАТО.

Раніше міністри закордонних справ країн НАТО пообіцяли, що Альянс продовжить адаптацію в умовах «наростаючих загроз і системної конкуренції», і підкреслили, що «агресивні дії Росії становлять загрозу для євроатлантичної безпеки».

«Агресивні і авторитарні держави, а також недержавні суб'єкти кидають виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах, в тому числі за допомогою гібридних і кібернетичних загроз, не коректного використання нових технологій, а також інших асиметричних загроз», - йдеться у спільній заяві міністрів, оприлюдненій за підсумками першого дня переговорів у Брюсселі.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен, який бере участь у дводенній нараді НАТО, першій особистій зустрічі міністрів закордонних справ країн альянсу з 2019 року, заявив, що зростання Китаю у військовій сфері та російські спроби дестабілізувати Захід є загрозами, які вимагають об'єднання НАТО.

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