Держдеп: США засуджують визнання Росією ОРДЛО

США засуджують рішення президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність так званих ДНР та ЛНР, та наголошують на непохитній підтримці суверенітету, територіальної цілісності а також уряду та народу України. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у понеділок.

У Держдепі наголосили, що рішення Москви являє собою повну відмову Росії від її забов'язань у відповідності до Мінських угод, протирічить заявам Москви про відданість дипломатії, та є очевидним нападом на суверенітет та територіальну цілісність України

"Держави мають обов'язок не визнавати нову "державу" створену погрозами використання сили, та обов'язок не підривати кордони іншої держави. Рішення Росії є черговим прикладом кричущої неповаги з боку президента Путіна до міжнародного права та норм", - заявив Блінкен.

Державний секретар США також заявив, що президент Байден видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку юридичних осіб США на адресу, з або на (by U.S. persons to, from, or in - англ.) території регіонів України, так званих ДНР і ЛНР.

Указ, як повідомляється, спрямований на те, щоб не дати Росії отримати вигодe від визнання ОРДЛО, і не спрямований проти людей України або українського уряду, і дозволить продовження гуманітарної та іншої діяльності у регіонах.

"Ми будемо надалі здійснювати координацію з Україною та нашими союзниками та партнерами, щоб вжити належних кроків у відповідь на ці неспровоковані та неприйнятні дії з боку Росії", - відзначив Блінкен.