Українці «пробиваються» через російську оборону – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що ще занадто рано судити про успіхи українського контрнаступу, але наголосив, що США і союзники дали Україні «все, що потрібно», для його успіху. Про це він сказав, виступаючи на Безпековому Форму в Аспені у п’ятницю.

«Ми з самого початку говорили, що це буде важко. Ви, мабуть, чули, і багато людей говорило про те, що росіяни підготували серйозні і укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них», – сказав Блінкен.

Він додав, що, на його думку, українці, які вже звільнили половину територій, які від початку війни захопили росіяни, «мають уже все для успіху», бо вони «борються за свою землю, за свою країну, за своє майбутнє, за свою свободу».

«І коли вони розгорнуться і почнуть діяти, усі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми і приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін», – сказав державний секретар США.

Контрнаступ затримали через брак озброєння – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у п’ятницю по відео-зв’язку на тому ж форумі, заявив, що український контрнаступ просувається повільніше, ніж очікувалося, оскільки операція почалася із запізненням через брак озброєння.

«У нас були плани розпочати навесні, але ми цього не зробили, тому що, відверто кажучи, у нас не вистачало боєприпасів і озброєння, не вистачало належно підготовлених бригад», – сказав Зеленський. Він додав, що українські командувачі вирішили чекати з початком контрнаступу для того, щоб зберегти життя військових.

«Оскільки ми почали пізніше, Росія мала час замінувати всю нашу землю та побудувати кілька ліній оборони», – пояснив президент України.

Артилерія, боєприпаси, протиповітряна оборона та бронетехніка – те, що потребує Україна – Кірбі

Напередодні, у четвер, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що США забезпечили військові потреби України «з безпрецедентною швидкістю».

Говорячи в ефірі телеканалу Fox News, він сказав, що українським військовим зараз найбільш потрібні чотири пункти: артилерія, боєприпаси, протиповітряна оборона та бронетехніка.

«По всіх чотирьох пунктах ми надали надзвичайну підтримку, відверто кажучи, з безпрецедентною швидкістю. Ці чотири спроможності, які їм найбільше потрібні. І якщо ви подивитесь на пакети допомоги, - один із них ми анонсували учора, також буде іще один найближчими днями, - то ви побачите, що ми справді намагаємося надати їм такі спроможності», – наголосив Кірбі.

Він уточнив, що літаки F-16, на яких уже почали тренуватися українські пілоти, мають надійти вже до кінця року.

«До прикладу, F-16 прибудуть туди, ймовірно, до кінця року», – сказав Кірбі.

Він, однак, додав, що США не вважають, що «одних тільки F-16 буде достатньо, щоб переломити ситуацію», бо найбільшу потребу українські військові мають в артилерії. І США «нарощують виробничі потужності із виготовлення звичайних артилерійських снарядів», заявив Кірбі.

Він пояснив рішення президента США Джо Байдена надати Україні касетні боєприпаси, проти використання яких виступають десятки країн, тим, що для доставки Україні звичайних боєприпасів потрібен час.

Як повідомляв Голос Америки, США Пентагон цього тижня оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні, обсягом 1,3 мільярда доларів надійде в рамках Ініціативи США з безпекової підтримки України.