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Дикунські атаки РФ проти мирних українців свідчать, що Путін не зацікавлений у переговорах - Блінкен
Президент Росії Володимир Путін не готовий до мирних переговорів з Україною, заявив державний секретар Ентоні Блінкен під час прес-конференції на саміті голів МЗС країн НАТО у Бухаресті.
"Об'єднана відповідь російській агресії з боку наших союзників і партнерів дала Україні поштовх у війні. Ми погоджуємось із президентом [України Володимиром] Зеленським, що зрештою дипломатія - це єдиний шлях до закінчення російської нападницької війни. Ми підтримуємо потребу справедливого і тривкого миру", - заявив очільник американського зовнішньополітичного відомства.
Він продовжив: "[Але] російські дикунські атаки проти мирних жителів в Україні - останній приклад того, що зараз президент Путін не зацікавлений у змістовній дипломатії. Що не будучи здатним стерти українську незалежність, він спробує примусити Україну до замороженого конфлікту, зафіксувати свої здобутки, дати можливість перепочити й перегрупуватись своїм військам, - і потім в якийсь момент знову нападе".
Блінкен заявив, що найкращою відповіддю з боку союзників буде продовжувати підтримувати Київ. Із тим, як Україна продовжує здобувати перемоги на полі бою у контрнаступі, заявив держсекретар, "президент Путін зосередив свій гнів і вогонь на цивільному населенні України": "За останні кілька тижнів Росія розбомбила більше третини енергетичної системи України, зануривши мільйони в холод, у темряву на тлі настання зими [...] Тепло, вода, електроенергія - це нові цілі президента Путіна. Він здійснює потужні удари. Це знущання над народом України є варварством".
"Ми знаємо сценарій, за яким працює президент Путін: заморозити й заморити голодом українців, змусити їх покинути свої домівки, призвести до підвищення вартості продовольства та енергоносіїв не лише у Європі, а й в усьому світі, й спробувати розколоти нашу коаліцію, - сказав Блінкен. - Тож наше послання на цій зустрічі [у Бухаресті]: наша колективна рішучість підтримувати Україну є й буде непохитною зараз, протягом війни і допоки це буде потрібно, щоб Україна досягла успіху".
"Президент Путін думає, що якщо він підвищить ціну до певної межі, світ покине Україну напризволяще, що ми залишимо їх захищатись самотужки. Його стратегія не спрацювала і не спрацює, - додав головний дипломат США. - Ми знаємо, що підтримка України означає прийняття на себе високої ціни, зокрема для європейських союзників. Але ціна бездіяльності буде набагато вищою. Здатись перед російською агресією, прийняти запеклі спроби силою змінити кордони, перекреслити закони, які роблять світ безпечнішим, - матиме наслідки не лише для Європи, а й буквально для всього світу".
Раніше Голос Америки повідомляв, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дипломати НАТО дали йому низку нових обіцянок щодо озброєння України, але відмовився сказати, чи це включає надання систем Patriot. На зустрічі "ми почули низку зобов'язань, нових зобов'язань від різних членів НАТО щодо надання Україні більшої кількості оборонної зброї та енергетичного обладнання", - сказав Кулеба журналістам.
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- Голос Америки
Вибух у посольстві України у Мадриді. Одна людина постраждала
Співробітник українського посольства в Мадриді поранений в результаті вибуху, що стався близько першої години дня за місцевим часом, повідомляє низка західних видань в середу з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Іспанії.
За повідомленням іспанських правоохоронців, які ведуть розслідування, людина, яка отримала легкі поранення, перебуває в лікарні, а поліція проводить розслідування, інформує американський телеканал CNN.
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко написав у мереж Facebook, що поранено коменданта, який оглядав конверт, що надійшов на адресу посольства. Конверт вибухнув у нього в руках, написав Ніколенко.
Українське МЗС посилює заходи безпеки українських дипломатичних установ за кордоном, повідомляє Ніколенко.
«Міністр Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном. Він також звернувся до іспанського колеги вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову, – заявив Ніколенко. – Міністр також наголосив, що хто би не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії».
Як наголошує CNN, Іспанія, яка належить до НАТО, відправила в Україну військову техніку для боротьби проти російської агресії. Але британське видання Daily Mail каже, що ще невідомо, чи цей інцидент пов'язаний із російсько-українською війною.
Газета повідомляє, що іспанська поліція активувала свій антитерористичний протокол і оточила територію навколо посольства. На місці працюють експерти поліції вибухонебезпеки Tedax, а також поліція зі службовими собаками.
Південна Корея підняла в повітря винищувачі, коли бойові літаки Росії та Китаю перетнули оборонну лінію
СЕУЛ, 30 листопада (Reuters). Збройні сили Південної Кореї заявили, що підняли винищувачі, коли два китайських і шість російських військових літаків увійшли в зону ППО в середу.
Два китайські бомбардувальники H-6 неодноразово входили в зону ідентифікації протиповітряної оборони Кореї (KADIZ) біля південного та північно-східного узбережжя Південної Кореї, починаючи з близько 5:50 ранку (20:50 GMT у вівторок), повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів Сеула (JCS).
Вони знову увійшли в зону через кілька годин з Японського моря, відомого в Південній Кореї як Східне море, разом із російськими військовими літаками, включаючи бомбардувальники ТУ-95 і винищувачі СУ-35, і полишили зону через 18 хвилин, повідомляє JCS.
«Наші військові відправили винищувачі ВПС перед входом китайських і російських літаків у KADIZ для виконання тактичних заходів у рамках підготовки до можливої непередбаченої ситуації», — йдеться в заяві JCS.
В повідомленні йдеться, що літаки не порушували повітряний простір Південної Кореї.
Зона протиповітряної оборони – це зона, де країни вимагають від іноземних літаків вживати спеціальних заходів для ідентифікації. На відміну від повітряного простору країни – повітря над її територією та територіальними водами – не існує міжнародних правил, що регулюють зони протиповітряної оборони.
Москва не визнає зону ППО Кореї. У Пекіні заявили, що ця зона не є територіальним повітряним простором, і всі країни повинні мати там свободу пересування.
Повітряні сили самооборони Японії також підняли винищувачі після того, як китайські бомбардувальники пролетіли зі Східно-Китайського моря в Японське море, де до них приєдналися два російські безпілотники, повідомило Міністерство оборони Японії пізніше в прес-релізі.
Китай і Росія раніше заявляли, що їхні військові літаки проводять регулярні спільні навчання.
У серпні JCS повідомила про те, що російські військові літаки увійшли в KADIZ через три місяці після того, як китайські та російські літаки здійснили вторгнення в травні, яке стало першим після вступу на посаду президента Південної Кореї Юн Сук Йоля.
У 2019 році військові літаки Південної Кореї зробили сотні попереджувальних пострілів у бік російських військових літаків, коли вони увійшли в KADIZ під час спільного з Китаєм повітряного патрулювання.
- Голос Америки
Польща нарощує експорт українського зерна. Київ каже про перепони з боку Росії в перевезенні зерна морем
Близько 450 тисяч тонн українського зерна щомісяця експортується через Польщу, це на 50% більше, ніж було станом на середину року, повідомив Анджей Адамчик, міністр інфраструктури Польщі. За його словами, в порівняні із жовтнем минулого року, обсяги перевезень зерна зросли у 16 разів.
Як пише Reuters, майбутнє Чорноморської зернової ініціативи, що була укладена влітку за посередництва ООН й Туреччини, залишається під питанням після того, як у жовтні Росія, що півроку блокувала українські порти, тимчасово вийшла з угоди. Пізніше Кремль повернувся до угоди, а домовленість продовжили на 120 днів.
Попри це, президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в перешкоджанні втіленню ініціативи. Він вказав, що наразі 80 кораблів із зерном затримуються в Босфорі.
Також міністр інфраструктури України Олександр Курбаков повідомив, що Росія "все ще має інструменти для штучного обмеження" можливостей угоди: "77 суден стоять у черзі для проходу інспекції в Туреччині, порти Великої Одеси використовують до 50% своїх потужностей [...] Ми мали досвід проведення 40 інспекцій на добу, зараз через позицію РФ на день інспектується в 5 разів менше. У жовтні Зернова ініціатива дозволила експортувати 4,2 млн тонн зернових, у листопаді не вийдемо і на 3 млн тонн. При цьому, технічно ми можемо вийти на 6 млн тонн на місяць".
Як Голос Америки повідомляв раніше, до оголошеної Зеленським програми "Зерно з України" приєднались 20 країн. В межах ініціативи планується надіслати 60 кораблів із зерном, щоб забезпечити продовольством щонайменше 5 мільйонів людей, переважно в країнах Африки та Азії.
США та Франція заявили, що нададуть в рамках ініціативи по 20 мільйонів доларів, Велика Британія - 6 млн, Швеція - 9,5 млн, Австрія 3,9 млн та Канада - 30 млн, повідомляє видання Politico. Про внесок обсягом 10 млн євро заявила Бельгія, 4 млн євро планують надати Нідерланди і 15 млн євро - Німеччина. Японія оголосила про плани профінансувати постачання українського зерна до Сомалі на суму 14 млн доларів, повідомляють ЗМІ.
Днями побачити відправлення українського зерна в межах Чорноморської зернової ініціативи до Одеси прибули посолка США в Україні Бріджит Брінк і координатор Державного департаменту с питань санкцій Джим О’Браєн. "Поки Росія використовує продовольство як зброю, президент Зеленський та Україна вживають заходів, щоб зменшити продовольчу небезпеку, спричинену війною Росії", - написала дипломатка.
Напередодні в ООН повідомили, що в межах Чорноморської зернової угоди, що також включає експорт російських добрив, до Африки відправили перше судно із російськими добривами.
Через перебої в експорті українського зерна найбільше потерпають найбідніші країни Африки - Ефіопія, Сомалі, Судан, Південний Судан та Ємен, де сотні тисяч людей помирають від голоду, пише Радіо Свобода.
При цьому від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Україна неодноразово заявляла про знищення або незаконне вивезення російськими військами українського зерна.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Столтенберґ: щоб говорити про членство в НАТО, необхідно, щоб Україна перемогла як суверенна та незалежна країна
"Найбільш нагальним завданням є забезпечити, щоб Україна перемогла як демократична суверенна країна в Європі", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в середу, відповідаючи на питання щодо того, чи не заслужила Україна більше на шляху до НАТО, ніж обіцянки.
Напередодні Столтенберґ підкреслив, що НАТО продовжує політику відкритих дверей щодо членства в НАТО, а "Росія не має права вето" щодо нових членів. "Ми дотримуємося цього також і з питання членства України", - додав генсек Альянсу.
Якщо Україна не переважить як незалежна суверенна держава, звичайно, питання членства не буде обговорюватись взагалі, бо не буде України як кандидата в члениЄнс Столтенберґ
Під час прес-конференції за результатами двох днів засідань міністрів закордонних справ країн НАТО в Бухаресті, Столтенберґ підткреслив в середу, що союзники мають "мобілізувати якомога більше військової, фінансової та гуманітарної підтримки для України". Він також наголосив, що на засіданні в Бухаресті "союзники підтвердили готовність допомагати Україні сучасною зброєю, боєприпасами та паливом, потрібними Україні для захисту ".
"Якщо Україна не переважить як незалежна суверенна держава, звичайно, питання членства не буде обговорюватись взагалі, бо не буде України як кандидата в члени", - додав він.
Для того, щоб наблизити Україну до членства, наголосив Столтенберґ, потрібно розвивати більш тісне співробітництво з Україною, як на політичному так і на практичному рівнях, "зміцнювати їхні інституції, допомогти їм перейти від стандартів та устаткування радянської епохи на сучасні стандарти та устаткування НАТО і доктрини".
Під час другого дня засідань, 30 листопада, міністри країн-членів НАТО обговорили відповідь Альянсу на виклики з боку Китаю та тиск Росії на партнерів НАТО, включаючи Боснію та Герцеговину, Грузію і Молдову. Міністри цих країн були присутні на засіданні в НАТО.
Залежність від російського газу "також має змусити нас оцінити нашу залежність від інших авторитарних режимів, не в останню чергу від Китаю, коли йдеться про наші канали поставок, технології, або інфраструктуру", заявив Столтенберґ.
У вівторок міністри країн Альянсу зустрілись з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
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