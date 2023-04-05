США запровадили санкції проти російської хакерської групи Genesis Market

Держдепартамент США оголосив про запровадження санкцій проти російської хакерської групи Genesis Market. Про це йдеться у заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена, розміщеній на сайті зовнішньополітичного відомства.

«Сьогодні Сполучені Штати запровадили санкції проти Genesis Market, хакерської групи, яка також є одним із найбільших у світі незаконним ринком облікових даних викрадених пристроїв і конфіденційної інформації. Вважається, що Genesis Market працює з Росії та продає вкрадені облікові дані провідних американських компаній і сприяє кіберзлочинам проти них», - йдеться у повідомленні Держдепу.

Блінкен додав, що Сполучені Штати й надалі докладатимуть зусиль, щоб захистити американський бізнес від зловмисників у кіберпросторі, перешкоджати діяльності цих суб’єктів і запроваджувати наслідки для кіберзлочинців, які користуються їхніми послугами. Блінкен також закликав всі компанії США «залишатися пильними та збільшувати зусилля щодо безпеки та стійкості перед лицем зростаючих загроз кіберзлочинців».

У повідомленні зазначається, що сьогоднішній крок зроблено у відповідності з виконавчим наказом 13694 за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством юстиції.