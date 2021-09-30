Сенатор США засудив позицію адміністрації Байдена щодо "Північного потоку-2"

Сенатор-республіканець Джим Ріш, високопоставлений член сенатського Комітету з міжнародних відносин, в четвер піддав критиці адміністрацію президента Джо Байдена після брифінгу щодо газопроводу "Північний потік - 2".

"Адміністрація як і раніше мало чого досягла своїм підходом до проекту "Північний потік - 2", за винятком розпливчастих обіцянок з боку Німеччини, добудованого трубопроводу і повністю передбачуваної газової кризи, яку нагнітає Росія напередодні зими", - йдеться в заяві Ріша.

"Як противники проекту передбачали протягом багатьох років, Росія створює газову кризу, щоб шляхом шантажу змусити Європейський союз затвердити "Північний потік - 2" і зміцнити своє енергетичне панування над Європою. Енергетичний перехід (перехід до відновлювальних джерел енергії та відмова від викопного палива - прим.ГА) займає десятиліття, а розпливчасті обіцянки Німеччини притягнути до відповідальності Росію і побудувати економіку зеленої енергетики в Європі не вирішать короткострокових енергетичних і геополітичних проблем, з якими наші союзники зіткнуться в наступні кілька років, - продовжував законодавець. - Конгрес, спираючись на сильну двопартійну підтримку, ухвалив кілька законів, в яких гранично ясно говориться, що не можна допустити, щоб "Північний потік - 2" був введений в експлуатацію. Адміністрація як і раніше відмовляється дотримуватися закону".

Нагадаємо, що у липні президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель досягли домовленості, яка дозволяє завершити будівництво трубопроводу, по якому російський газ буде надходити до Німеччини.

При цьому Держдепартамент США попередив, що Сполучені Штати сповнені рішучості продовжувати запроваджувати санкції проти Росії у зв'язку з газопроводом "Північний потік - 2", незважаючи на досягнуту з Німеччиною угоду.

В адміністрації також пообіцяли докласти усіх зусиль, щоб не допустити перетворення газопроводу на геополітичну зброю.

Байден підкреслював, що з самого початку був проти цього проекту, але нагадав: «Але до того моменту, коли я вступив на посаду, він був майже завершений».

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