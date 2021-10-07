Росія натякає Європі про запуск Північного потоку-2 в умовах різкого зростання цін на газ

На тлі різкого зростання цін на газ у Європі керівники Росії відкидають звинувачення, що нестабільність на енергетичному ринку континенту спричинена навмисними діями Москви.

У Європі цього року ціни на на природній газ зросли на майже 600% через побоювання, що теперішніх запасів палива недостатньо для зими.

Ми постали перед небувалою кризою, яка вимагає надзвичайних, нових, серйозних заходів з боку ЄС...

У США ф'ючерсні ціни на природний газ нещодавно досягли найвищого рівня за 12 років.

27 країн ЄС імпортують приблизно 90% газу, в той час як США фактично забезпечені своїм видобуванням.

Головними зовнішніми постачальниками газу для ЄС за даними минулого року були Росія - 43%, Норвегія - 20%, Алжир - 12%, а також у менших обсягах Катар, США, Нігерія тощо.

Фахівці кажуть, що ціни підштовхує поєднання таких чинників як зростання попиту в країнах Азії та недостатньої пропозиції від продавців.

«Ми дуже вдячні, що Норвегія збільшує видобування, але не виглядає, що це відбувається у випадку Росії», - зауважила у вівторок президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн.

Російські посадовці наголошують, що виконують усі контрактні зобов’язання, а президент Путін 6 жовтня заявив, що Росія збільшує газопостачання на захід Європи, зокрема через трубопроводи, які пролягають через Україну.

При цьому заступник російського прем'єр-міністра Олександр Новак сказав, що ціни на газ у Європі могли б знизитися, якби новозбудований газопровід Північний потік-2 швидше отримав дозвіл почати його використання.

Директор української газотранспортної компанії Сергій Макогон раніше цього місяця звинуватив Москву у маніпулюваннях газовими потоками з політичною метою.

Зараз через Україну в ЄС можна транспортувати приблизно вдвічі більше газу.

«В той час як Кремль проштовхує Північний потік-2 як інструмент вирішення енергетичних проблем Європи, зараз через Україну в ЄС можна транспортувати приблизно вдвічі більше газу. Але українська мережа порожня, в той час як Європа не може отримати досить газу», - стверджує Сергій Макогон.

Північний потік-2, який пролягає по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини, вже збудований, але очікує дозволу на експлуатацію, що може забрати кілька місяців.

США неодноразово застерігали, що той газопровід лише збільшить залежність Європи від російського газопостачання.

Від деяких європейських лідерів пролунали заклики на адресу Брюсселя, щоб структури ЄС взяли на себе більшу роль у подоланні коливань на газовому ринку, хоча угоди на газопостачання укладаються як правило між компаніями окремих країн.

«Ми постали перед небувалою кризою, яка вимагає надзвичайних, нових, серйозних заходів з боку ЄС, щоб контролювати це зростання цін», - сказав 6 жовтня іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес, закликавши зокрема робити «колективні закупівлі газу».

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан на зустрічі європейських лідерів у середу заявив, що причиною зростання цін на енергію є намагання ЄС заохочувати відновлювані джерела енергії, щоб зокрема зменшити вплив на довкілля і клімат.

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