Блінкен допустив можливість російської провокації для виправдання нової агресії проти України

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю заявив, що США допускають, що Росія могла би влаштувати провокацію чи інцидент для виправдання військового втручання в Україну.

"Ніхто не здивується, якщо Росія влаштує провокацію або інцидент, а потім спробує використати це для виправдання військового втручання, сподіваючись, що до того часу, коли світ зрозуміє, що це було хитрощами, буде вже занадто пізно", - заявив Блінкен.

Голова зовнішньополітичного відомства США заявив, що вважає частиною схеми Росії публікації "списку абсолютно неприйнятних вимог" та використання несприйняття їх іншою стороною, як виправдання для агресивних дій.

"Але справа в тому, що Росія добре знає, що таке неприйнятні вимоги. Але є також області та питання, в яких ми можемо працювати. Ми можемо вести діалог і побачити, чи зможемо ми покращити загальну безпеку кожного”, - заявив Ентоні Блінкен.

Росія вимагає юридичних гарантії нерозширення НАТО, та ін.

У грудні президент Росії Путін наполягав, що Москва вимагає негайної реакції на її вимоги і не сприйме намагання їх "заговорити".

Путін також заявляв, що у разі продовження "явно агресивної лінії" Заходу, Росія буде вдаватись до "військово-технічних заходів".

На думку голови Московського центру Карнегі Дмитра Треніна, у разі провалу для Росії переговорів із США, "військово-технічна" відповідь Москви може включати: розгортання озброєнь, у тому числі нещодавно випробуваних, у чутливих для США регіонах та акваторіях; розміщення російських військових контингентів та озброєнь на тих чи інших нових територіях; зміцнення російсько-білоруського військового союзу; розвиток координації та зміцнення взаємодії зі збройними силами Китаю.

У п'ятницю Блінкен наголосив, що тема України буде центральною протягом безпекових переговорів наступного тижня у Європі. При цьому США ​віддані принципу "нічого про Україну без України.

Блінкен також додав, що перед зустріччю у форматі Росія-НАТО, відбудеться зустріч Україна-НАТО.

За словами Блінкена, дипломатичне вирішення кризи можливе, але США готуються до різних сценаріїв.

Як заявив держсекретар США, у діалозі із Росією Сполучені Штати наголосять на важливості виконання Мінських угод для врегулювання конфлікту на сході України.

“Значною мірою Україна зробила і робить більшу частину того, що від неї вимагалося - є деякі важливі речі. Пройшовшись по списку, Росія практично нічого з цього не зробила. І насправді вона не тільки не робить того, що від неї вимагається, але й активно робить протилежне в багатьох сферах. Тому знову ж таки, це випробування для Росії. Якщо вона серйозно ставиться до вирішення ситуації на сході України, дипломатично і в мирний спосіб, шлях для цього - Мінські домовленості”, - заявив Державний секретар.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Фонтанка.ру

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