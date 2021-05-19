Блінкен і Лавров вперше зустрінуться на тлі напружених відносин США та Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 травня в Ісландії матиме нагоду перших прямих переговорів з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим на тлі намагань адміністрації Байдена знайти сфери для співпраці і при цьому чинити тиск на Москву за те, що Вашингтон називає «злісними діями».

Провідною темою зустрічі буде влаштування можливого саміту президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним наступного місяця у Європі.

Ми б віддали перевагу більш стабільним і передбачуваним відносинам з Росією.

Відносини Америки та інших країн Заходу з Москвою залишаються особливо напруженими відтоді, як захоплення українських територій Росією 2014 року позначило готовність Кремля до силових дій щодо сусідів, а такі дії як втручання у вибори, кібернапади та отруєння опонентів були названі ознаками російської «безрозсудної» і «злісної поведінки».

Президент Байден в телеінтерв'ю у березні ствердно відповів на питання про те, чи вважає він Володимира Путіна вбивцею, а також сказав, що Росія поплатиться за спроби втручання в американські вибори.

Президент Путін та інші чільні московські представники відкидають звинувачення і натомість стверджують, що США та ЄС діють безпідставно і незаконно, коли запроваджують санкції проти Росії.

«Ми б віддали перевагу більш стабільним і передбачуваним відносинам з Росією», - сказав Блінкен у вівторок.

Він також додав, що «водночас ми чітко дали зрозуміти, що коли Росія вирішує вдаватися до безрозсудних, або агресивних дій, спрямованих проти наших інтересів, або проти інтересів наших союзників і партнерів, ми діятимемо у відповідь. Не тому, що ми прагнемо конфлікту чи ескалації, а тому що такі виклики не можна залишати безкарними».

Блінкен у вівторок також поширив у Twitter допис з осудом російського захоплення українського Криму: «Ми засуджуємо утиски Росії в Криму, особливо 18 травня, коли ми вшановуємо 77-му річницю сталінської депортації безлічі кримських татар з їхнього рідного півострова».

Сергій Лавров напередодні у Москві з сарказмом заявив про незгоду, якщо пропоновані США стабільні і передбачувані відносини з Росією «включатимуть постійні і передбачувані санкції».

Але, попри цю напруженість, у Москві погодилися з пропозицією Білого дому влаштувати зустріч Байдена з Путіним в одній з європейських держав, коли американський президент у червні приїде до Європи для переговорів з керівниками країн «Великої сімки» і НАТО.

Державний департамент США підтвердив, що Блінкен і Лавров проведуть розмову у середу в Рейк’явіку, де відбувається зустріч представників восьми країн Арктичної ради.

Ентоні Блінкен на тій зустрічі скритикував Росію за «незаконні зазіхання щодо мореплавства» у Північному льодовитому океані, а також висловив стурбованість мілітаризацією регіону.

Блінкен сказав, що зустріч з Сергієм Лавровим буде важливою нагодою випробувати пропозиції, щоб США та Росія могли співпрацювати у вирішенні певних питань: таких як ядерне роззброєння, кліматичні зміни, Близький Схід, Іран, Північна Корея тощо.

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