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Керівник Служби зовнішньої розвідки Росії Наришкін дав інтерв’ю, щоб усе заперечити

Сергій Наришкін очолює СВР з 2016 року, а до того головував у нижній палаті російського парламенту і раніше керував адміністрацією російського президента

Чільний представник російських спецслужб скористався нагодою інтерв’ю британському телебаченню, щоб знову заперечити причетність Москви до фактично усіх зловмисних дій, що стали причиною глибокого ускладнення відносин Росії з Заходом в останні роки.

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії (СВР) Сергій Наришкін, якого називають одним з найближчих соратників президента Путіна, вчергове використав аргумент про «відсутність доказів» стосовно звинувачень, на яких наполягають Сполучені Штати, Велика Британія та інші країни.

Ім’я Сергія Наришкіна з 2014 року перебуває у санкційних списках США, Європейського Союзу і України за участь у діях Росії проти України, зокрема за захоплення Криму та за війну на Донбасі.

У розмові з кореспондентом Бі-Бі-Сі у Москві Наришкін спробував перекласти на Захід відповідальність за одну з найгучніших справ - кібернапади SolarWinds.

Про ті напади повідомили у грудні 2020 року, коли виявили, що хакери внесли зміни у програмне забезпечення американської компанії SolarWinds, яке потім було завантажене у вигляді оновлень в комп’ютерні мережі низки урядових служб США, а також американських та європейських приватних компаній.

Наришкін послався на твердження, що саме американські і британські спецслужби використовують вразливості комп’ютерних мереж для збору інформації.

Голова СВР, усміхаючись і жартуючи, назвав звинувачення на адресу Росії про «кібернапади, отруєння, втручання у вибори» сюжетами «поганих детективів».

Марина Литвиненко, вдова отруєного у Британії Олександра Литвиненка, перед судом в Лондоні 21 січня 2016 р.
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США у квітні 2021 року запровадили нові санкції проти Росії, заявивши, що російські спецслужби ФСБ, ГРУ та СВР вчинили «одні з найбільш небезпечних кібернападів у нещодавній історії, включаючи кібернапад SolarWinds».

Окремо Міністерство фінансів США зазначило участь ГРУ в застосуванні вірусу NotPetya в Україні, а також у проведенні «кібернападів на урядові системи та критичну інфраструктуру в Україні та Грузії, операцій зі зламу систем та витоку інформації в США та Франції».

Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб цього місяця повторив звинувачення на адресу Москви і заявив, що Росія відповідальна не лише за дії агентів спецслужб, але й за діяльність хакерів - злочинців на російській території.

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