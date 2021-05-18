Блінкен в Ісландії: ми дамо відповідь у разі агресивних дій РФ проти наших інтересів

Якщо Росія вдасться до агресивних дій проти американських інтересів, то США дадуть відповідь. Про це заявив у вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи в Рейк'явіку на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Ісландії Гудлейгуром Тором Тордарсоном.

Глава Держдепартаменту, зокрема, вказав на незаконні претензії Москви щодо використання арктичної акваторії.

«Ми бачимо висування Росією незаконних претензій в морській сфері, особливо (запровадженні Росією) правила, (що стосуються іноземних судів), щодо транзиту Північним морським шляхом», - пояснив Блінкен, підкресливши, що встановлені Росією правила суперечать нормам міжнародного законодавства.

Держсекретар висловився проти мілітаризації арктичного регіону.

Блінкен знаходиться в столиці Ісландії для участі в переговорах щодо проблем кліматичних змін, засіданні щодо змін клімату та засіданні Арктичної ради на рівні міністрів.

У вівторок глава Держдепартаменту зустрівся з президентом Ісландії Гвюдні Йоуханнессоном і прем'єр-міністром країни Катрін Якобсдоуттір.

На полях засідання Арктичної ради Блінкен проведе у середу зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

У Росії є амбітні плани щодо будівництва портів на так званому Північному морському шляху, який скоротить відстань між Китаєм і Європою. Москва також посилює військову присутність на арктичному узбережжі.

У понеділок Лавров запропонував країнам-членам Арктичної ради проводити регулярні зустрічі глав збройних сил в інтересах деескалації напруженості і відкинув критику західного альянсу щодо збільшення російської військової активності в Арктиці.

«Всім давно відомо, що це наша територія, наша земля. Ми відповідаємо за те, щоб арктичне узбережжя було безпечним. Все, що там робить Росія, абсолютно законне і легітимне», - сказав він.

Лавров також заявив про те, що Норвегія "усіляко намагається обгрунтувати необхідність приходу НАТО в Арктику".

Напередодні стаття на сайті Московського центру Carnegie вказала, що значний військовий інцидент між Росією та Заходом в арктичному регіоні лишається менш імовірним ніж в іншій точці Європи, але є можливим з огляду на низхідну спіраль відносин Росії та Заходу.



"Адміністрація Байдена не хоче конфлікту в Арктиці, але відповідає на те, що вважає загрозою, що зростає, з боку Росії", - вважають автори статті.

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