Блінкен говорив з міністром закордонних справ Японії про стримування Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні провів розмову із міністром закордонних справ Японії Есімаса Хаясі. Про це повідомляє Державний департамент Сполучених Штатів Америки.

Як відзначається, серед іншого, посадовці обговорили "Україну та необхідність стримати Росію від подальших військових дій та інших агресивних дій".

Раніше, за повідомленнями ЗМІ, через загрозу вторгнення Росії, уряд Японії закликав своїх громадян виїхати з України та відкласти заплановані поїздки. При цьому посол Японії в Україні Мацудо Кунінорі заявив "Суспільному", що посольство продовжує роботу у звичному режимі.

За словами дипломата, Японія потужно відреагує "у випадку, якщо Росія нападе на Україну".

У статті використано матеріали "Суспільного".