Тайвань уважно стежить за діями США щодо Росії та України

На Тайвані уважно стежать за реакцією США на російсько-українську кризу, вбачаючи паралелі зі складними відносинами Тайбею з Китаєм, який майже щодня турбує протиповітряну оборону Тайваню.

Відповідаючи на запитання, як відреагує Тайвань, якщо уряд США зробить мало чи взагалі нічого, щоб допомогти Україні у відповідь на російський напад, протайванський активіст Кен Ву сказав, що він вважає, що тайванці «будуть пригнічені, а також розчаровані, і відчуватимуть, що якщо Китай вторгнеться на Тайвань, то саме так США ставитимуться до Тайваню».

Ву - віце-президент відділення Формозської (Формоза - традиційна європейська назва Тайваню - прим. ГА) асоціації зі зв'язків з громадськістю у Лос-Анджелесі. Ця організація лобіює у Конгресі США дії на підтримку Тайваню.

Дві загрози, три суперсили

Росія розмістила сотні танків, гаубиць і самохідної артилерії разом із десятками тисяч військовослужбовців поблизу свого сухопутного кордону з Україною. У 2014 році Росія незаконно анексувала Крим.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив 23 січня в ефірі NBC, що Сполучені Штати «готують серйозні наслідки для Росії, якщо вона знову вторгнеться в Україну».

Виведення військ США з Афганістану в серпні, яке проклало шлях до панування у країні талібів, викликало питання щодо рішучості Вашингтона на Тайвані та в інших країнах Азії.

«Якби Сполучені Штати зробили щось в Україні, я думаю, це розглядалося б як акт спокути, але все ж я думаю, що після Афганістану країнам у всьому світі дуже важко бути повністю залежними від США», – сказав О Ей Сан, старший науковий співробітник Сінгапурського інституту міжнародних відносин.

Китай претендує на суверенітет над Тайванем, хоча обидві сторони мають окремі уряди, бо націоналісти Чан Кайші програли громадянську війну в Китаї комуністам Мао Цзедуна і відступили на острів.

Пекін не відмовився від застосування сили, у разі необхідності, щоб отримати контроль над Тайванем. У той час як США не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, Вашингтон продає зброю Тайваню, утримує авіаносці в регіоні, а у США діє Закон про відносини з Тайванем від 1979 року, в якому сказано, що Сполучені Штати зберігають здатність «протистояти будь-якому застосуванню сили або інших форм примусу, які б поставили під загрозу безпеку або соціальну чи економічну систему на Тайвані».

Китайське державне інформаційне агентство «Сіньхуа» нещодавно охарактеризувало зусилля Тайваню щодо незалежності як приречені на провал. Агенція цитує Чжу Фенляня, речника Управління Китаю у справах Тайваню, який сказав, що керівництво Тайваню «створює ілюзію надійності підтримки з боку Сполучених Штатів щодо ситуації в Тайванській протоці». Пекін застеріг США проти заохочення незалежності Тайваню.

Погляд з Тайбея

На Тайвані проводять паралелі з Україною.

«Тайвань зіткнувся з довгостроковою військовою загрозою Китаю і визнає, що зростання напруженості може спровокувати війну», – йдеться у заяві для преси Міністерства закордонних справ від 27 січня. «Наш уряд закликає всі сторони поважати суверенну незалежність та територіальну цілісність України та виступати проти односторонніх змін статус-кво».

Президентка Тайваню Цай Інвень попросила Раду національної безпеки сформувати робочу групу, яка буде стежити за подіями в Україні.

Близько 60% тайванців очікують допомоги від Сполучених Штатів у разі нападу Китаю, повідомляє журнал CommonWealth Magazine в опитуванні від 12 січня.

«Якщо США цього разу не захистять Україну під час нападу з боку Росії, я думаю, що тайваньці, включно зі мною, повинні переоцінити рішучість США надати військову допомогу Тайваню, коли справа доходить до вторгнення з боку Китаю», – сказав Ван Вей-Чі, студент університету та співзасновник сторінки FBC2E International Affairs у Facebook.

За такого сценарію, сказав Ван, «тайванці повинні розуміти, що адміністрація та суспільство США не готові пожертвувати своїми військами заради іноземних країн».

Політики США в кінцевому підсумку вважають Тайвань важливішим для американських інтересів, ніж Україна чи Афганістан, каже один вчений.

«Якщо впаде Тайвань, то впаде вся Азія, Корея, Японія і кругом», — сказав Шейн Лі, професор політології у відставці з Християнського університету Чанг Юнга на Тайвані.

За словами Джеймса Лі, дослідника Інституту глобальних конфліктів і співробітництва Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, Вашингтон вважає Тайвань основним союзником в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, який може допомогти стримати розширення Китаю.

«Якщо Тайвань буде захоплено, а його демократію знищено, це стало би катастрофою для глобального поширення демократичних цінностей», – сказав він в інтерв’ю.

Фабріціо Боццато, старший науковий співробітник токійського Інституту океанічної політики Фонду миру Сасакави, сказав, що Тайваню більше ніде шукати підтримки наддержави, якщо Сполучені Штати виявлять слабкість щодо України.

«У випадку, якщо США вагатимуться або відмовляться вжити негайних дій, навіть військових дій для протидії Росії в Україні, у Тайбеї буде значне занепокоєння, тому що це буде ознакою нерішучості, небажання, вагання Вашингтона захистити Тайвань від нападу, або вторгнення з Китаю», — сказав Боццато.