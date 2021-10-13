Blue Origin здійснив успішний суборбітальний політ. До космічних туристів приєднався 90-річний актор із "Зоряного шляху"

Компанія космічних технологій Джеффа Безоса Blue Origin здійснила другий успішний туристичний політ на орбіту Землі із туристами. На борту був 90-річний актор Вільям Шатнер, відомий за роллю Капітана Кірка у серіалі "Зоряний шлях" (Star Trek)

Трансляція польоту відбувалась у прямому ефірі. "Капсула приземлилась! Вітаємо вдома команду #NS18!" - повідомила космічна компанія у Twitter.

Запуск затримували кілька разів, й Шатнер зізнався, що дуже нервував через це. На прес-конференції після повернення капсули на Землю він також зізнався, що симуляція запуску під час підготовки команди не відображає справжній досвід польоту у космос, тож він не був готовий до того, що відчув у ракеті.

"Кожна людина у світі повинна це зробити. Побачити, як повз тебе минає блакить, і тепер ти дивишся у чорноту, - це щось", - сказав актор і подякував Безосу за цю можливість.

Засновник компаній Amazon і Blue Origin - давній прихильник серіалу "Зоряний шлях", нагадує CNN, тож запросив Шатнера здійснити політ. Актор став найстарішим космічним туристом в історії.

Окрім актора, на борті були Кріс Бошуїзен, співзасновник супутникової компанії Planet Labs і співзасновник дослідницької платформи Medidata Solutions Глен де Вріз - вони заплатили за політ. Четвертим космічним туристком у цьому польоті стала віце-президентка Blue Origin Одрі Паверс.

Ракета New Shepard стартувала із майданчика у західній частині Техасу. Політ у космос тривав 10 хвилин. Екіпаж відчув три хвилини невагомості до того, як капсула випустила парашут і приземлилась неподалік від місця запуску, пише AP.

Як повідомляв "Голос Америки", у липні Безос поповнив перелік перших космічних туристів, здійснивши перший для своєї космічної компанії Blue Origin суборбітальний політ.

Безос, так само, як Річард Бренсон і його компанія Virgin Galactic розвивають суборбітальний космічний туризм. У липні Бренсон і п'ять членів екіпажу стали космічними туристами, досягши космічного простору (86 кілометрів над рівнем моря) на ракетоплані і успішно повернулися на Землю​.

А Ілон Маск та його компанія SpaceX, окрім запуску космічних туристів, розвивають також транспортування космонавтів і вантажів на МКС і досліджують питання колонізації Марсу.

Virgin Galactic продає квиток на свій корабель за 450 тисяч доларів. Скільки за цей політ заплатили де Вріз та Бошуїзен Blue Origin не розкриває. Мільярдер Джаред Айзекман, що був серед чотирьох членів цивільного екіпажу SpaceX, повністю заплатив за політ - 200 мільйонів доларів.

У матеріалі використані джерела: CNN, Twitter, YouTube, AP

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