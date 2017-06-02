Будівлі мерій освітили зеленим - міста США та американські меценати підтримyють Паризьку угоду

Міста США виявили свою підтримку Паризьким угодам і засвітили зеленим будівлі мерій.

«Мерія – зелена. Бостон захищає навколишнє середовище. Мусимо захистити майбутнє», - написав мер Бостона Марті Волш.

"Сьогодні будівля Вілсона перетворилась на зелену на честь того, що округ Колумбія підтримує Паризькі угоди", - вказала мер Вашингтона Мюріель Баузер.

"Мерія сяє зеленим сьогодні, тому що місто Нью-Йорк дотримуватиметься цілей Паризької угоди", - твітує мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

Міста інших країн долучились до акції. Так, наприклад, зеленим освітили мерію Парижа.

Відомі діячі США також висловили свою підтримку Паризькій угоді, включаючи засновника Tesla Ілона Маска, керівника Disney Боба Айґера, та інших.

Не на словах, а на ділі готовий підтримати Паризькі угоди колишній мер Нью-Йорка і меценат Майкл Блумберґ. Він запропонував сплатити 15 мільйонів доларів зобов'язання США в рамках угоди.

"Американці не відмовляються від Паризької угоди зі зміни клімату. Навпаки - ми йдемо вперед", - сказав Блумберґ виданню The Washington Examiner - повідомляє журнал Fortune.

Дивіться також: Які плани на майбутнє мають американські випускники?

​