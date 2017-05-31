У Вашингтоні Секретна служба та поліція "попередили потенційну катастрофу" - у готелі Трампа затримали озброєного чоловіка

За словами голови поліції Вашингтона правоохоронцям вдалося запобігти "потенційній катастрофі у столиці США"

У середу вдень у Trump International Hotel (готель, що належить компанії Трампа - прим. ГА) у центрі Вашингтона було заарештовано підозрілого чоловіка після того, як поліція за наводкою інформатора, знайшла у його машині зброю та набої. Про подробиці затримання повідомляє Ей-Бі-Сі.

За словами голови поліції Вашингтона правоохоронцям вдалося запобігти "потенційній катастрофі у столиці США".

Затриманому інкримінується носіння пістолета без дозволу та володіння незареєстрованими набоями. Наразі у правоохоронців немає достатніх доказів, щоб звинуватити затриманого у погрозах

Готель знаходиться всього у 14 хвилинах ходьби від Білого дому. Повідомляється, що 43-річний чоловік, лікар та колишній військовослужбовець, на ім'я Браян Молес, озвучував погрози (кому вони адресувались ЗМІ не уточнюють - прим. ГА) і прибув до готелю, де ним було заброньовано номер, із штату Пенсильванія.

Вчасне повідомлення від поліції цього штату дозволило правоохоронцям столиці США провести затримання на території готелю після того, як у машині Молеса було здайдено пістолет та гвинтівку із 90 набоями. Зброя (пістолет Glock 23 та штурмова гвинтівка Bushmaster) лежала у машині затриманого на видноті

Секретна служба США (охорона президента, віце-президента, їх родин та гостей - прим. ГА) та поліція розпочали розслідування щодо можливих погроз на адресу осіб, яких охороняє Секретна служба з боку затриманого

Джерело у поліції Пенсильванії передало інформацію про підозрілого чоловіка і охороні президента США. Секретна служба США (охорона президента, віце-президента, їх родин та гостей - прим. ГА) та поліція розпочали розслідування щодо можливих погроз на адресу осіб, яких охороняє Секретна служба з боку затриманого. Молес наразі спілкується із слідчими.

На даному етапі затриманому інкримінується носіння пістолета без дозволу та володіння незареєстрованими набоями. Голова поліції столиці США відзначив, що наразі у правоохоронців немає достатніх доказів, щоб звинуватити затриманого у погрозах.

Молес служив у ВМС США з 1992-го року по 2006-й, працював саніатором у шпиталі, мав відзнаки за службу, зокрема за вправну стрільбу.

Частина коментаторів онлайн назвали Молеса прихильником президента Трампа, інші спекулюють, що затриманий мав на меті замах на президента США. Сторінка під його ім'ям у Facebook в основному містить родинні фото.

На тлі незадоволення частини американського суспільства президентом США, ціла низка публічних осіб протягом тривалого часу зробили погрозливі заяви на адресу Трампа та його родини. ЗМІ також повідомляли про заклики до вбивства президента з боку окремих осіб.

Днями було опубліковано фото американської комедійної акторки та ведучої програм на каналі Сі-Ен-Ен Кетті Ґріффін, яка позувала із муляжем відрізаної голови президента США.

Ґріффін було звільнено з каналу, а його речник назвав її вчинок огидним.

Сам Трамп присоромив акторку за фото.

"Кеті Ґріффін має бути соромно. Мої діти особливо 11-річний син Берон, дуже переживають через це фото. Хвора людина!", - твітнув Трамп.

Сама акторка публічно попросила вибачення у громадськості і заявила, що зайшла надто далеко.

Частина американських ЗМІ активно висвітлюють повідомлення про збільшення кількості злочинів на ґрунті ненависті у США, буцімто зумовлене риторикою Трампа у ході виборчої кампанії. Трамп, твердять ЗМІ, звертав непропорційну (до масштабу та справжнього характеру даних проблем - прим. ГА) увагу на злочини скоювані у США нелегальними мігрантами та радикальний ісламський тероризм. ЗМІ також повідомляли про напади на представників меншин здійснені прихильниками Трампа та особами, які мали на собі атрибутику його виборчої кампанії.

Поширеною є теза, що риторика кандидата-Трампа надихнула націоналістів та расистів у США. Опоненти такої точки зору стверджують, що заяви про сплеск злочинів на ґрунті ненависті часто спираються на недостовірні, або пізніше спростовані правоохоронними органами повідомлення.

Між тим днями у місті Портленд, штат Вашингтон, чоловік озброєний ножем завдав смертельних поранень двом особами, які стали на захист пасажирів потягу, яких ображав (одна з пасажирок була одягнена у традиційний мусульманських одяг - прим. ГА) цей чоловік. Нападник пізніше ідентифікував себе, як "патріота" і заявив, що жертви "поплатились за лібералізм".

"Я патріот, і сподіваюсь, що всі кого я порізав, помруть", - наводить слова затриманого нападника Сі-Ен-Ен.

Частина оглядачів у США вказують на те, що опоненти президента, а раніше кандидата Трампа, легітимізували насильство проти його прихильників, а також погрози на адресу самого президента. У ході виборчої кампанії та після її завершення повідомлялось про низку буцімто невмотивоаних нападів на осіб, які мали на собі атрибутику кампанії Трампа. В окремих випадках, напади на осіб жодним чином не пов'язаних із політикою, супроводжувались викриками, що жертва буцімто підтримує Трампа.

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