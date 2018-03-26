Джон Болтон планує звільнити десятки службовців Білого дому

Призначений президентом Трампом новий радник з національної безпеки Джон Болтон, згідно з повідомленнями, планує значні зміни в Раді з національної безпеки.

Ознайомлені із ситуацією джерела повідомили видання Foreign Policy, що Болтон готується зробити чистку і усунути майже всіх службовців, призначених його попередником. «Болтон може і проведе чистку», сказав колишній службовець Білого дому виданню Foreign Policy.

Інший колишній службовець сказав, що будь-які службовці Ради з національної безпеки, призначені колишнім президентом Бараком Обамою, «повинні розпочати пакування своїх ‘речей’».

Видання Foreign Policy повідомило, що Болттон планує усунути десятки службовців, звертаючи особливу увагу на тих, хто не був «відданий» президенту.

Болтон – найновіший високопоставлений службовець адміністрації Трампа. У четвер президент повідомив на сторінції у Twitter, що Болтон замінить Герберта Макмасера. Він буде третім з черги радником з національної безпеки за останні 14 місяців.

Ця зміна сталася через кілька днів після того, як Трамп також усунув з посади державного секретаря Рекса Тіллерсона, призначаючи на його місце директора Центрального розвідувального управління Майка Помпео.

Беручи на роботу Болтона, як здогадувалося багато спостерігачів, Трамп більшою мірою орієнтується на право у закордонній політиці. Болтон був різким критиком ядерної угоди з Іраном і, як голова Постійного представництва США при ООН за колишнього президента Джорджа Буша, підтримав війну в Іраку. Він також опрацював відкритий варіант удару по Північній Кореї.

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