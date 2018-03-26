Очима Ірану: призначення Болтона радником Трампа з нацбезпеки США - «ганьба»

Іран піддав критиці рішення президента Трампа призначити Джона Болтона своїм радником з питань національної безпеки.

Секретар Верховної ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані заявив у неділю, що це «ганьба», що президент Трамп призначив Болтона на таку посаду, беручи до уваги його зв’язки з бойовиками, яких Іран вважає терористами.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Як повідомляється, Болтон брав участь у 2017 році у зустрічі іранської опозиційної «Організації моджахедів іранського народу» (ОМІН), яка підтримує повалення керівництва Ірану.

Шамхані, якого, за повідомленням Reuters, цитує офіційне іранське інформаційне агентство IRNA, заявив, що для «наддержави, це ганьба, що її радник із національної безпеки отримує зарплату від терористичного угруповання».

Ґарретт Маркіз, речник Болтона, заявив, що новопризначений радник президента Трампа з нацбезпеки «не реагує на пропаганду уряду, який тривалий час був включений до списку державних спонсорів тероризму».

Нагадаємо - Дональд Трамп 22 березня оголосив, що Джон Болтон обійме посаду радника з питань національної безпеки 9 квітня. Він замінить Герберта Реймонда Макмастера.

Болтон за свою політичну кар’єру служив в адміністраціях президентів Рейґана, Буша-старшого і Буша-молодшого.

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