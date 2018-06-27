Болтон після зустрічі у Москві з Путіним проведе прес-конференцію

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон 27 червня зустрічається з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Пєсков сказав, що у Болтона вже відбулися окремі зустрічі у Москві з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, помічником президента Юрієм Ушаковим і першим заступником голови Радбезу Росії Юрієм Авер’яновим.

Головним питанням на порядку денному переговорів Болтона в Москві, як повідомляється, стоїть підготовка зустрічі президентів США і Росії, яка може відбутися вже в найближчі тижні.

За підсумками переговорів у Москві ввечері 27 червня Болтон має назвати дату і місце проведення зустрічі президентів у ході запланованої прес-конференції.

За повідомленнями ЗМІ, саміт США-РФ може відбутися в Гельсінкі або у Відні 15 липня.

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися вже двічі за лаштунками міжнародних самітів і щонайменше вісім разів розмовляли по телефону.

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