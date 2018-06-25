Коли краще провести зустріч Трампа та Путіна - до чи після саміту НАТО - розмірковують аналітики

Президент США Дональд Трамп, за повідомленнями, планує зустрітись з президентом Росії Володимиром Путіним вже наступного місяця.

Трамп, можливо, зробить зупинку в Австрії для проведення зустрічі з Путіним, коли президент США перебуватиме в Європі для участі в саміті НАТО в Брюсселі, пише The New York Times.

З метою підготовки до зустрічі, цього тижня до Росії прибуде з візитом радник з національної безпеки США Джон Болтон.

Зустріч Трампа з Путіним варто провести лише після саміту НАТО, переконаний колишній посол США в Росії, дослідник Стенфордського університету Майкл Макфол.

«Трамп має провести зустріч з Путіним після саміту НАТО, не перед ним. Зустріч перед самітом до спілкування з нашими союзниками є серйозною помилкою», - вважає Макфол.

Однак, якщо засідання НАТО виявить розбіжності між союзниками, то зустріч з Путіним після такого саміту стане негативним сигналом, застерігає Ричард Гаас, керівник аналітичного центру Council of Foreign Relations. Експерт нагадав про саміт G7, під час якого загострились розбіжності між політикою США та Європи.

"Погоджуюсь, Дональд Трамп має зустрітись з Путіним лише після того, як зустрінеться з союзниками НАТО, якщо не йдеться про перекручування пріоритетів. Однак, для цього потрібно, щоб засідання НАТО не стало повторенням G7, тому що було б жахливо зустрітись з Путіним на тлі розладу серед союзників НАТО", - наголошує Гаас.

Саміт з Росією не на часі, наполягає колишній високопосадовець Пентагону і директор американського Центру Байдена Майкл Карпентер, вказуючи на агресивну поведінку Росії, зокрема на утримування нею українських політичних в'язнів.

«Тепер Росія проводить кібернапади, щоб отримати доступ до мереж нашої інфраструктури. Вона катує і ув’язнила 70 українських політичних в’язнів. Її сили перебувають в Україні та Сирії і проводять обстріли цивільних. Як може США проводити саміт в той час, як це триває?», - написав Капрентер у Twitter.

Раніше про це заявляла і Евелін Фаркас, колишній посадовець Пентагону. «Це абсолютно неслушний час для зустрічі з Путіним, тому що він не заслужив такої винагороди, а також через теперішній слабкий стан наших атлантичних відносин, яким ця зустріч принесе лише погіршення», - заявила експерт в коментарі The New York Times.

Через протистояння стосовно України та з інших питань, «я не бачу чого досягне ця зустріч, крім того, що засмутить наших найближчих європейських союзників», - наголосила вона.

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