Колишній радник з нацбезпеки Джон Болтон застеріг США від бездіяльності щодо Китаю

Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон застеріг США від бездіяльності у той час, коли Китай розширює свою роль у світі та зближується з Росією.

«Ми сидимо на місці, а китайці, росіяни, Іран, Північна Корея та деякі інші намагаються зміцнити свої відносини та погрожують нам у багатьох різних місцях», — сказав Болтон в радіо передачі на станції WABC.

Застереження Болтона прозвучали після того, як Іран і Саудівська Аравія оголосили в п’ятницю, що вони нормалізують відносини і відкриють свої посольства в результаті дипломатичного прориву за посередництва Китаю.

«У китайців є стратегія, якої вони дотримуються», — додав він. «Ми ніби вештаємось з одного дня в інший».

Проте Китай також дедалі більше намагається представити себе як нейтрального арбітра у війні в Україні, опублікувавши мирний план із 12 пунктів і закликаючи до припинення вогню та мирних переговорів разом з Білоруссю.

«Одним із найбільших переможців війни в Україні став Китай», — сказав Болтон. «Якби Росія виграла і, як максимум, взяла контроль над всією Україною, це була б перемога для союзника Китаю, яка також зміцнила б Китай».

«Але, чесно кажучи, якщо Росія продовжуватиме програвати в Україні, це лише зробить Росію більш залежною від Китаю», – продовжив він. «Тож таким чином також перемагає».

Однак Болтон зазначив, що на відміну від китайсько-російських відносин під час Холодної війни саме Пекін зараз є старшим партнером у відносинах.

«Це цілком правильно сказати, що ми спостерігаємо, як Росія все більше потрапляє під контроль Китаю», – сказав він. «Це альянс Китаю, який він створює, а Росія є молодшим партнером».

«Це не добре ні для кого з нас. Я хотів би знайти способи відірвати Росію від Китаю», – додав Болтон.

Раніше високопосадовці США попередили, що Пекін «рішуче розглядає можливість надання Москві летальної допомоги для її війни в Україні».

США рішуче закликали Пекін прийняти правильне рішення – не надавати Росії зброї для її війни в Україні, і попередили, що озрбоєння Росії матиме для Китаю наслідки. Про це в інтерв’ю Голосу Америки сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Як повідомляв Голос Америки, 10 березня Сполучені Штати оголосили санкції щодо 5 юридичних і однієї фізичної особи, які базуються в Китаї, і “відповідальні за продаж і доставку тисяч компонентів, зокрема й тих, що використовуються в безпілотниках “Шахед” Іранськіої авіаційно-промислової компанії”, - про це заявив Державний департамент США.

За даними Мінфіну США, внаслідок цих санкцій все майно та частки у власності підсанкційних осіб, якщо воно перебуває у США або під контролем США, має бути заблоковане. Особи, які співпрацюють з цими компаніями, можуть опинитись під санкціями. Також фінансові інституції, які надають послуги цим компаніям, ризикують потрапити під санкції.

“Іран безпосередньо причетний до жертв серед цивільного населення в Україні внаслідок використання Росією іранських дронів в Україні», — заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Державний департамент США запевнив, що “продовжуватиме використовувати всі наявні інструменти, щоб зірвати ці зусилля … притягнути Іран до відповідальності за його дії”