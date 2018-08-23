Джон Болтон зустрічається з представником Росії, а також святкує незалежність України

Радник президента США з національної безпеки Джон Блотон у четвер 23 серпня зустрінеться у Женеві з секретарем Ради безпеки Росії Ніколаєм Патрушевим, що стане першою зустріччю чільних представників Вашингтона й Москви з часу липневого американсько-російського саміту в Гельсінкі.

Болтон почав своє турне цього тижня в Ізраїлі і також буде у Києві для участі у заходах до Дня незалежності України.

...Америка показує і Росії, і всьому світу: ми тут, ми будемо підтримувати Україну... От так я сприймаю цей візит радника нацбезпеки.

Український посол у США Валерій Чалий назвав візит Джона Болтона символом американської підтримки України.

“Знак у тому, що Америка показує і Росії, і всьому світу: ми тут, ми будемо підтримувати Україну, ми бачимо ваших воїнів, ми бачимо, скільки ви віддаєте життів за нашу спільну безпеку, і ми з вами. От так я сприймаю цей візит радника нацбезпеки», - сказав Чалий у вівторок журналістам у Києві.

Україна названа однією з тем переговорів Болтона і Патрушева у Женеві.

Раніше спеціальний посланець США у справах України Курт Волкер сказав, що ще не бачить ознак готовності Москви до просування, яке означало б поступ у намаганнях поласти край конфлікту.

Патрушев після засідання російської Ради безпеки за участю президента Путіна у середу сказав агенції ТАСС, що везе до Женеви набір пропозицій щодо “стратегічної стабільності й регіональної безпеки” та сподівається покращення відносин.

Джон Блотон у середу в Ізраїлі сказав, що російські військові “загрузли” у Сирії, і що Москва намагається залучити інші країни до повоєнної відбудови тієї країни.

На тлі нещодавніх нових американських санкцій стосовно Росії та розслідування у США звинувачень про російське втручання у президентські вибори 2016 року з Кремля пролунало застереження з нагоди зустрічі у Женеві.

“Погіршення двосторонніх відносин триває. Нам треба визначити якісь сфери для співпраці і зрозуміти, чи є такі сфери і чи наш партнер бажає цього”, - сказав речник Дмітрій Песков.

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