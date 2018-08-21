Трамп розповів, що піднімав питання Криму на зустрічі з Путіним в Гельсінкі

"Я згадав Крим, звичайно. Я завжди згадую Крим, коли я згадую Україну. У нас з Путіним була дуже добра дискусія", - заявив президент Дональд Трамп коментуючи свою зустріч з Путіним в Гельсінкі. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству Reuters в Овальному офісі.

"У нас була дуже добра, я гадаю, майже двогодинна зустріч з Путіним, - наголосив президент США. - Потім була ще одна зустріч з багатьма нашими представниками. Ми говорили про Ізраїль, ми говорили про небезпеку для Ізраїлю, ми говорили про Сирію, ми говорили про Україну".

Крім згаданих вище питань, Трамп також обговорив з Путіним питання побудови російського газопроводу до Німеччини "Північний потік 2".

"Я думаю, це була дуже добра дискусія для обох сторін", - заявив Трамп.

Водончас, президент США зазначив, що Путін не піднімав питання зняття санкцій, які діють проти Росії.

Відповідаючи на питання, чи розглядається можливість скасування санкцій, Трамп наголосив: "Ні. Я про це не думав .... Я б це розглянув, якби вони щось добре для нас зробили. Але я без цього не розглядав би. Іншими словами, я б цього не розглядав – навіть на мить, до тих пір, поки щось не станеться – у нас багато спільних речей. Є речі, які ми можемо зробити один для одного. У нас є Сирія. У нас є Україна. Багато інших речей. Я думаю, що вони б дуже хотіли економічний розвиток. Це велика справа для них".

Під час інтерв'ю президент США вкотре розкритикував розслідування російського втручання у вибори та звинуватив спеціального прокурора Роберта Мюллера та інших членів його команди в упередженому ставленні до нього.

За його словами, розслідування заважає його зусиллям зміцнити відносини з Росією та спричиняє розбрат в американському суспільстві. Трамп не поклав пряму відповідальність на Росію за втручання у президентські вибори 2016-го року, натомість заявив: "вони зіграли на руку росіянам – якщо це були росіяни – вони зіграли на руку росіянам".

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