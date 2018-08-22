Росія "застрягла" у Сирії – Болтон

Не думаю, що вони (Росія - ред. ГА) хочуть там застрягти. Думаю, що їх бурхлива дипломатична активність у Європі демонструє, що вони хочуть знайти когось іншого, хто, наприклад, виплачуватиме видатки за відновлення країни.

​Джон Болтон заявив, що Росія "застрягла" в Сирії і чекає, що хтось інший фінансуватиме післявоєнне відновлення країни. На його думку, це дає Вашингтону можливість вимагати виведення іранських сил з Сирії.

В інтерв'ю Reuters під час візиту в Ізраїль Болтон заявив, що між Росією і США не було досягнуто порозуміння щодо нападу сил Дамаска на повстанців в Ідлібі. Він також застерігає він застосування хімічної та біологічної зброї в країні.

За словами Болтона, американські війська залишаються в Сирії для досягнення деяких конкретних цілей.

"Наші інтереси в Сирії полягають в тому, щоб завершити знищення територіального халіфату "Ісламська держава" та вирішити проблему терористичних загроз від нього. Стурбованість викликає також присутність ополчення та регулярних сил Ірану", - говорить Болтон у інтерв'ю.

Болтон говорить, що президент Росії заявляє про неможливість примусити Іран вийти із Сирії.

"Втім, він (Путін – ред. ГА) сказав нам, що його інтереси і інтереси Ірану не зовсім збігаються. Отже, ми поговоримо з ним про роль, яку Росія може відігравати", - сказав Болтон.

У Вашингтону є свої важелі впливу в переговорах з Москвою, тому що "росіяни застрягли та в цей момент", вважає Болтон.​

"Не думаю, що вони (Росія - ред. ГА) хочуть там застрягти, - зазначив Болтон. – Думаю, що їх бурхлива дипломатична активність у Європі демонструє, що вони хочуть знайти когось іншого, хто, наприклад, виплачуватиме видатки за відновлення країни. Можливо, їх зусилля будуть успішними, а, можливо, й ні".

Відповідаючи на запитання, як США можуть відреагувати на хімічну чи біологічну атаку в Ідлібі, Болтон сказав лише одне слово: "Рішуче".

В Москві швидко і емоційно відреагували на висловлювання Болтона про те, що Росія "застрягла" в Сирії.

"Стверджувати, що Росія десь щось зав'язує - це некоректно, тим більше з боку наших колег з Вашингтону, - зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Песков. – Не забуватимемо, що американські військові також знаходяться на сирійській землі".

Нагадаємо, що Болтон застеріг Росію, Китай, Іран і КНДР від втручання у майбутні вибори в США. За його словами, Росія – лише одна з чотирьох країн, з приводу яких є побоювання щодо потенційного втручання у вибори, які відбудуться в США у 2018 році.

"Я можу впевнено сказати, що існує достатня стурбованість у межах національної безпеки щодо втручання Китаю, Ірану та Північної Кореї, тому ми вживаємо заходів, щоб спробувати запобігти цьому, тому насправді всі чотири (разом з Росією – ред.) країни викликають занепокоєння в контексті виборів 2018 року", – сказав Джон Болтон в інтерв’ю телеканалу ABC.

Напередодні президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що слідство у справі про можливе російське втручання у вибори повинно звернути увагу й на інші держави, зокрема Китай.

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