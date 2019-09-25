Бориса Джонсона закликають до відставки, але термінові вибори залежать від Брекзиту

Опоненти прем’єр-міністра Бориса Джонсона злорадно пропонують йому подати у відставку, щоб увійти в історію з найкоротшим перебуванням на посаді керівника уряду Великої Британії.

Верховний суд у Лондоні у вівторок проголосив незаконним і скасував рішення Джонсона про незвично тривалу перерву у сесійній роботі парламенту, яка припадала на вирішальні тижні приготувань до припинення членства країни в ЄС 31 жовтня.

Тепер опозиційні депутати і навіть частина представників урядової Консервативної партії матимуть більше часу у стінах Вестмінстера, щоб втілити проголошене ними раніше завдання - домогтися “м’якого Брекзиту” і, можливо, знову відкласти дату виходу країни з ЄС, в той час як невелика, але щораз гучніша група парламентарів закликає знайти спосіб взагалі скасувати Брекзит.

Борис Джонсон вклав свій політичний капітал у зобов’язання вийти з Євросоюзу 31 жовтня за будь-яких умов.

При цьому країна постала перед потребою термінових виборів, оскільки жорсткий курс Джонсона призвів до втрати Консервативною партією навіть тієї хиткої урядової більшості, яку вона мала донедавна.

Найбільша опозиційна сила - Лейбористська партія закликає прем’єра до відставки, але вирішила не підтримувати парламентське голосування за негайні вибори і натомість хоче дочекатися кінця наступного місяця.

Доля близьких виборів, як майже усіх політичних процесів у Британії останніх 3 років, залежатиме від Брекзиту.

Британці найімовірніше обиратимуть новий парламент до кінця грудня.

Чи залишиться Консервативна партія при владі, і чи буде прем’єр-міністром Борис Джонсон, залежатиме від того, що відбудеться 31 жовтня.

Позитивним для Джонсона виглядає варіант подій, які ще можуть привести до досягнення угоди з Брюсселем про упорядкований Брекзит.

Відповідно до тієї угоди у листопаді між Британією та ЄС почався б кількарічний перехідний період, упродовж якого більшість економічних зв’язків збереглися б.

Якщо угоди, на досягнення якої залишається критично мало часу, не буде, то Борис Джонсон постане перед потребою виконати власний ультиматум і вийти з ЄС 31 жовтня, незважаючи ні на що.

Другий варіант виглядає небезпечним не лише з огляду на політичні бар’єри, споруджені парламентарями, які Джонсону довелося б проламати.

“Жорсткий Брекзит” за визнанням Бориса Джонсона може бути болісним, але прем’єр-міністр переконує, що цей біль буде короткочасним.

Палкі “брекзитери” заявляють, що їх не злякати імовірними тимчасовими труднощами, бо далі, мовляв, для країни відкриваються чудові перспективи.

Але вирішальною буде оцінка мільйонів британських виборців, які можуть не погодитися платити ціну Брекзиту, якщо та ціна виявиться вищою, ніж вони собі уявляли на референдумі 2016 року.

І тоді майбутнє Великої Британії і зокрема її відносини з Європою визначатимуть вже інші лідери.

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