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Борис Джонсон буде новим британським прем’єр-міністром

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Бориса Джонсона обрали очільником урядової Консервативної партії Великої Британії, і у середу 23 дипня він офіційно стане прем’єр-міністром країни.

Джонсон, колишній міністр закордонних справ, який раніше був мером Лондона, замінить на посаді Терезу Мей.

У голосуванні поштовими бюлетенями брали участь близько 160 тисяч членів партії.

Головним і найважчим завданням для нового керівника стане завершення процесу виходу Британії з Європейського Cоюзу.

Борис Джонсон під час партійної виборчої кампанії заявляв про готовність вивести країну з ЄС якнайшвидше і будь-якою ціною.

Опоненти у зв’язку з цим звинувачували його у безвідповідальності.

Попри відомість і популярність Джонсона, кілька провідних діячів Консервативної партії, включно з членами уряду заявили, що підуть у відставку, бо не погоджуються з його курсом на так званий "жорсткий брекзит".

2016 року більшість учасників національного референдуму проголосували за припинення членства в ЄС, але процес, який отримав назву “Брекзит”, затягнувся і офіційну дату виходу з Євросоюзу вже кілька разів переносили.

На сьогодні дата брекзиту - 31 жовтня.

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