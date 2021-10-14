У Вашингтоні Блінкен та Боррель наголосили на важливості співпраці США та Європи

Європейський союз є пріоритетним партнером США щодо викликів в цілому світі. Про це у Вашингтоні заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, який сьогодні зустрівся з верховним представником Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем. Текст коментарів Блінкена розміщено на сайті Державного департаменту США.

Як повідомляється Боррель заявив, що ЄС, як видається, є найкращим партнером та союзником США, та підкреслив важливість трансатлантичних відносин.

Водночас заява речника Держдепу США Неда Прайса з приводу зустрічі посадовців вказала, що Блінкен та Боррель обговорили питання Афганістану, діалог США та ЄС на високому рівні щодо Росії, Китаю, індо-тихоокеанську стратегію ЄС, та ін.

Блінкен на Боррель також підкреслили наміри запустити діалог щодо безпеки та оборони.

Як відзначається, Блінкен також подякував ЄС за підтримку Європейської перспективи Західних Балкан та відданість процесу розширення. Блінкен також наголосив на важливості прогресу переговорів ЄС з Албанією та Північною Македонією.

"Вони обговорили спільні застереження щодо високих цін на енергію та їх вплив на відновлення глобальної економіки, та погодились провести зустріч Енергетичної Ради США та ЄС на рівні міністрів на початку 2022 року. Державний секретар підкреслив підтримку з боку США сильнішої та більш здатної європейської оборони, яка робить позитивний внесок до трансатлантичної та глобальної безпеки та суміста із НАТО", - відзначає заява Неда Пайса.

Як заявив сам Боррель у соціальній мережі Twitter, "окрім обміну думками щодо геополітичних питань, ми домовились завершити приготування до запуску діалогу ЄС-США щодо безпеки та оборони, і що консультації щодо індо-тихоокеансього регіону пройдуть наступного року".

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