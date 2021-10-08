Конгресмен США заявив, що Байден та Меркель ігнорують маніпуляції Росії покликані пришвидшити сертифікацію "Північного потоку-2"

Конгресмен-республіканець Майкл Маккол звинуватив Росію в тому, що вона спровокувала зростання цін на газ через обмеження поставок на європейський ринок, і закликав адміністрацію США відмовитись від рішення не запроваджувати проти газопроводу «Північний потік-2» санкції до яких забов'язав Конгрес США.

"Президент Байден та канцлерка Меркель забов'язались вдатись до дій у разі спроб Росії використати енергію, як зброю. Попри це, обоє ігнорують умисні зусилля режиму Путіна присилувати Європу до пришвидшення процесу сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2", використовуючи для цього маніпуляції на європейському ринку газу та жорстку енергетичну кризу на континенті. Якщо адміністрація Байдена не зможе негайно відмовитись від рішення не запроваджувати санкції проти газопроводу «Північний потік-2»,​ та зупинити трубопровід, він тим самим подарує резиденту Росії ще одну зброю шкідливого впливу, яка може бути використана проти України та наших інших європейських партнерів", - відзначає заява Маккола.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", днями державний секретар США Блінкен заявив ЗМІ, що у минулому Росія використовувала енергію, як інструмент своєї зовнішньої політики, і США сподіваються, що ця ситуація не повториться у майбутньому, особливо із наближенням зими.

Відповідаючи на запитання про те, як Європа має повестись із Путіним на тлі зростання цін на газ, Блінкен наголосив, що нинішня ситуація підкреслює необхідність переходу до нових джерел енергії а також диверсифікації її джерел. На думку Блінкена, під час переходу до нових джерел енергії виникатимуть різні виклики.

Раніше сенатор-республіканець Джим Ріш, високопоставлений член сенатського Комітету з міжнародних відносин піддав критиці адміністрацію президента Джо Байдена за її позицію щодо "Північного потоку-2".

"Адміністрація як і раніше мало чого досягла своїм підходом до проекту "Північний потік - 2", за винятком розпливчастих обіцянок з боку Німеччини, добудованого трубопроводу і повністю передбачуваної газової кризи, яку нагнітає Росія напередодні зими", - йдеться в заяві Ріша.

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