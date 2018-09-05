Британці менше вірять в позитивні результати “Брекзиту”. 59% тепер за членство в ЄС

Нове опитування у Великій Британії показує, що за приблизно 200 днів до виходу з Європейського Союзу країна залишається глибоко і майже порівну розділеною щодо “Брекзиту”.

Але на тлі застережень про загрози розриву економічних зв’язків з Європою більшість втрачає надії, що вихід з Євросоюзу матиме позитивні результати, а кількість прихильників членства в організації поступово зростає.

Саме оцінка економічних аспектів будь-якої домовленості буде визначати, чи більшість виборців і далі бажатимуть виходу з ЄС, чи погляди зміняться на протилежні

​Дослідження соціологічного інституту NatCen та аналітичного центру The UK in a Changing Europe засвідчують, що британці негативно оцінюють болісні й малорезультативні переговори Лондона з Брюсселем про майбутні відносини Великої Британії з ЄС.

59% опитаних сказали, що зараз вони голосували б за те, щоб країна залишалася в Євросоюзі, а 41% виявили готовність голосувати за вихід з організації.

Ці цифри засвідчують поступове, хоч і невелике зростання кількості прихильників членства в ЄС з часу референдуму 2016 року, на якому 51.9% голосували за вихід, а 48.1% - за членство.

Хоча песимізм британців щодо позитивних наслідків “Брекзиту” зростає бажання переглянути результати референдуму 2016 року також ще не стало панівним.

Консервативний уряд Терези Мей вважає, що другий референдум щодо ЄС був би контрпродуктивним, і навіть опозиційна Лейбористська партія наразі не підтримує ідею повторного референдуму з цього питання.

Обидві найбільші партії у британському парламенті заявляють, що референдум 2016 року зобов’язує політиків втілити виявлене бажання громадян про вихід з ЄС.

Британія офіційно припинить членство в ЄС 29 березня 2019 року, але в Лондоні та Брюсселі лунають пропозиції встановлення перехідного періоду, упродовж якого відносини Великої Британії та Євросоюзу ще принаймні кілька років будуть незмінними.

Дивіться також: У США щороку одружують тисячі неповнолітніх дітей