ЄС каже Терезі Мей, що її план “Брекзиту” не спрацює і називає жовтень вирішальним

Представники Європейського Союзу наголосили Лондону на серйозних розбіжностях, які загрожують провалом переговорів щодо угод, які мала б визначати умови відносин Британії з Євросоюзом після 29 березня 2019 року, коли буде припинене британське членство в ЄС.

Запропоновані умови економічної співпраці не спрацюють не в останню чергу через те, що ставлять під загрозу спільний ринок.

Президент Європейської ради Дональд Туск наголосив на потребі досягнення конкретного поступу до часу зустрічі керівників країн ЄС у жовтні.

Лондон домагається від Брюсселя більшої гнучкості і погрожує вийти з організації без угод, розірвавши усі домовленості, включно з обіцянкою сплати залишкові членські внески.

Представники низки великих британських компаній застерегли про руйнівні наслідки розриву з ЄС включно із втратою десятків тисяч робочих місць у Великій Британії.

Британські представники кажуть, що хочуть укласти з ЄС угоду про вільну торгівлю на зразок тих, які має Канада, або варіант відносин Євросоюзу з Норвегією, яка не є членом Євросоюзу, але входить до Європейського економічного простору.

Туск сказав на зустрічі керівників європейських країн у Зальцбурзі у четвер, що однією з ключових проблем є питання кордону між ЄС та Британією, що постане в Ірландії між Ірландською республікою - членом Євросоюзу та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства.

У Брюсселі, в Лондоні, а також в Дубліні наголошують, що не хочуть появи ознак розмежування в Ірландії, але сторони досі не знайшли способи здійснення митного контролю, потрібного після “Брекзиту”.

Уряд Терези Мей відхилив ідеї залишити Північну Ірландію, відокремлену від решти Сполученого Королівства морем, у європейському митному союзі та у спільному ринку ЄС разом з Ірландською Республікою.

Британський уряд побоюється, що окремі умови для Північної Ірландії ставили б під загрозу цілісність країни.

Європейські представники доводять, що теперішні пропозиції Терези Мей про вирішення митних та інших проблем шляхом підписання спільних з ЄС митних правил та умов торгівлі нереалістичний.

“Запропоновані умови економічної співпраці не спрацюють не в останню чергу через те, що ставлять під загрозу спільний ринок”, - сказав Дональд Туск в Австрії.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер після саміту у Зальцбурзі жартома порадив Лондону та Брюсселю поводитися обережно “як парі закоханих їжачків”, щоб не поранити один одного випадково.

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